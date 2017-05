A jugar como si no hubiera un mañana

Al Covirán se le han quedado las cuentas muy claras después de la derrota del pasado viernes. Todo lo que no sea ganar, empezando por el encuentro de este mediodía (12.30 horas), equivaldrá a decir adiós a la temporada. Las semifinales contra Zornotza empezaron muy bien, con un cómodo triunfo en el Palacio tras el parcial 20-2 del tercer cuarto (79-68 final), pero desde entonces a los nazaríes se les ha atragantado la escuadra vizcaína. Primero en el pabellón del Zaidín (81-84) y después en la visita a Larrea (81-80). La mayor intensidad de los vascos ha sido la clave para comprender esas dos derrotas, más allá de que los colegiados han echado una mano al cuello al cebarse a la hora de indicar personales contra el conjunto nazarí.

No obstante, Pablo Pin fue el primero que prefirió no hablar más de los hombres de gris. «Ya lo hice tras el segundo partido», espetó resignado al ver que no hubo un cambio en el criterio arbitral como el que sí se vivió tras las quejas de Garitaonandia en el primer partido. El técnico granadino prefiere centrar sus energías en aquello que sí está en su mano, es decir, en lograr que su plantilla deje patente que no quiere marcharse ya de vacaciones.

Los jugadores deben rescatar la versión del primer partido, en la que lucharon de poder a poder con Zornotza hasta propinar el golpe de gracia en el tercer acto. Ese espíritu combativo no se ha presenciado en los otros dos duelos, en los que se ha presenciado cierta desidia y conformismo ante las virtudes desplegadas por el adversario. Los vizcaínos poseen sus armas, incluida la enorme presión ambiental en su pabellón, pero el talento de los rojinegros sobrepasa al de su oponente. Sólo falta imprimir una mayor intensidad para que esa superioridad quede reflejada en el electrónico.

El cuadro nazarí debe reeditar el buen primer partido y desterrar la desidia de los otros dos

El convencimiento de que están un peldaño por encima de los vascos puede llegar ahora que los granadinos están acorralados. Cualquier paso en falso mandará a Zornotza a la final y a ellos a casa cariacontecidos. En cambio, un triunfo alargaría la serie y permitiría un quinto y definitivo encuentro este martes en el Palacio de los Deportes.

El juego interior del Covirán tiene que rendir de nuevo a su nivel y evitar que un alero como Iker Salazar capture los mismos rebotes (18) que todos los interiores nazaríes juntos. Ese dato debe actuar como estímulo para que los hombres altos de Pablo Pin salgan este mediodía (12.30 horas) a morder al rival y a cosechar una renta amplia que no sea posible remontar ni con el apoyo de los seguidores vizcaínos ni por otros factores externos.

Irrupción de Milekovic

El tropiezo del pasado viernes ha de servir como prueba de que, incluso rindiendo por debajo de su nivel, la escuadra granadina fue capaz de estar varios minutos con la iniciativa en el marcador. Especialmente sensible fue el tramo final del tiempo reglamentario, en el que surgió salvador Milekovic para anotar varios triples fundamentales, incluido el que forzó la prórroga. El croata también posee margen de mejora para seleccionar mejor los tiros y no lanzar siempre, aunque el contrincante le invite a ello.

Con el balcánico entonado crece el peligro de los nazaríes al añadir un arma más tanto en el perímetro como en el puesto de '4', que ocupó durante buena parte del tercer duelo. Se trata de una forma más de castigar a los interiores de Zornotza, entre los que no se encuentra Falzon. El estadounidense ha recibido sendos 'banquillazos' en los dos últimos enfrentamientos y no ha jugado pese a estar físicamente bien al completar el calentamiento. Entre Vucetic e Iriarte se han encargado de castigar por dentro el aro granadino, además de Cadot en sus minutos como ala-pívot.

El bahameño es precisamente uno de los factores desequilibrantes en esta eliminatoria que encabezan los vizcaínos. Su polivalencia sólo se frenó en el primer choque, en el que se le 'flotó' en defensa de manera descarada para que lanzara desde lejos, uno de sus puntos débiles. Esa treta no ha servido en los otros dos choques y el alero siempre ha hallado la manera para dejar su impronta. Promedia 20 puntos, 7'5 rebotes y 25 de valoración en los últimos enfrentamientos ante los nazaríes, por lo que Pin debe sacar lustre a su pizarra para encontrar un antídoto que neutralice a Cadot mientras haya tiempo para ello.

Los errores cometidos no pueden olvidarse, pero sí subsanarse si este mediodía se consigue el triunfo. Aún es posible hacer borrón y jugárselo todo este martes a una carta, con el Palacio como testigo. Esa idea es la que debe reinar en la mente de los jugadores nazaríes, que han de salir hoy a la pista como si no hubiera mañana, la dura realidad.