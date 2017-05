Un 'idilio' con antecedentes

El Covirán concluyó el partido del pasado domingo sumamente molesto con la actuación de los colegiados, en concreto de Carpallo Miguélez, quien actuó como principal y llevó la batuta en las decisiones de la pareja de gris. El árbitro castellano-leonés escribió durante el segundo encuentro de estas semifinales a LEB Oro contra Zornotza (81-84) una nueva página en el 'idilio' que mantiene con el conjunto nazarí, que tiembla cada vez que conoce que su camino se cruza con el de este 'trencilla'.

Durante esta temporada han sido cuatro los enfrentamientos de los rojinegros con Carpallo impartiendo justicia, pero tan sólo ha festejado un triunfo. Eso sí, la alegría se produjo en la final de la Copa contra Lucentum. En ese duelo, el castellano también fue el jefe de la terna designada por la FEB para este compromiso celebrado en el Palacio de los Deportes y en el que los granadinos se alzaron campeones. Aunque el electrónico sonrió al Covirán al final (80-74), lo cierto es que tampoco hubo conformidad con las decisiones de los colegiados.

Durante la primera parte los contactos no se sancionaron con la misma dureza a ambos lados de la pista. No obstante, el baremo arbitral cambió sustancialmente tras el descanso y se comprobó por enésima vez la famosa ley de la compensación, por la cual los árbitros dan a un equipo en la misma proporción que quitan. De hecho, en la jugada clave beneficiaron a los nazaríes, puesto que el triple clave desde la esquina de Almeida estuvo precedido por un agarrón claro del caboverdiano que no fue señalado.

Las protestas del club a la FEB hacen poco probable que vuelvan a cruzarse sus caminos

Ese destacado alivio copero no sirve como bálsamo cuando se descubre que en las otras tres ocasiones en las que el Covirán se ha topado con Carpallo Miguélez siempre ha salido escaldado. La primera sucedió en los albores de la campaña, en una jornada dos en la que Pablo Pin estuvo ausente por enfermedad durante el choque en Alcázar (70-68). En esa cita, el colegiado ya tuvo sus más y sus menos con el banquillo rojinegro, del que amenazó con expulsar a Milekovic -al que todavía le faltaban entonces varias semanas más de baja por lesión- por los gestos del balcánico.

Esa primera toma de contacto estuvo continuada por la final copera, aunque en las últimas ocho semanas se han producido dos encontronazos más -ambos en el Palacio- en esta relación con más odio que amor, al menos a tenor de lo presenciado. El tercer incidente se produjo en marzo contra Morón, un partido en el que los sevillanos sorprendieron con su elevado acierto a una relajada defensa local (78-97).

Los colegiados, con Carpallo Miguélez de segundo y Esperanza Mendoza como principal, generaron también malestar tanto en los seguidores como en la escuadra anfitriona. Pablo Pin de hecho trató de cambiar el designio del partido provocando una técnica buscada en el último cuarto a base de sus reiteradas protestas, pero de nada sirvió en un choque en el que pesó más la desidia atrás de los nazaríes que la influencia de la dupla arbitral.

La última muesca la grabó el castellano el pasado domingo al castigar con faltas cualquier acción del Covirán. Como dato llamativo, Zornotza sólo anotó siete canastas en juego en la segunda mitad, pero lanzó veinte tiros libres. Si se compara con los dieciocho que intentaron los granadinos en todo el partido, el agravio queda patente ante un rival que vivió desde la personal.

Carpallo Miguélez e Iglesias Ambrosio añadieron a su cuestionado rendimiento la cuestionable expulsión de la 'speaker' y del responsable de mantenimiento del club por pedir -con el balón parado- más ruido a los seguidores. Si a eso se le suman quejas como la de que el mismo balón que ha usado el Covirán todo el curso, de repente, no botaba lo suficiente, se obtiene un enorme enfado del cuadro rojinegro.

Por todo esto, en la jornada de ayer protestó por la actuación de un árbitro que también escatimó sendas posesiones locales al final del tercer y del cuarto acto. Esta rotunda queja hace poco probable que el 'trencilla' vuelva a dirigir un partido de los granadinos en lo que resta de unos 'play offs' que van 1-1 tras el triunfo vizcaíno.

La serie se desplaza ahora a Amorebieta para disputar este viernes (20 horas) el tercer duelo de la semifinal, con la mencionada anteriormente Esperanza Mendoza y Arnau Padrós como colegiados.