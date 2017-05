El Covirán, casi dos cuartos sin megafonía por pedirle «ruido» a la grada

Los colegiados Carpallo Miguélez e Iglesias Ambrosio demostraron estar más pendientes de cuestiones extradeportivas que del propio partido al echar mediado el tercer cuarto a dos empleados del club. La dupla arbitral estimó que la ‘speaker’ Noelia Gómez se excedió en su cometido al usar el micrófono con el balón en juego y antes de dos tiros libres de Vucetic. Esas indicaciones para «pedir ruido al Palacio», como indica el acta, ya provocaron una advertencia en el primer acto y, al contrariar las indicaciones de los árbitros, su posterior expulsión del partido.

El resto del choque se jugó sin megafonía alguna, quedándose de este modo ‘cojo’ el ambiente del pabellón durante período y medio. Ese mismo castigo también se le aplicó a Vicente Albero, responsable de mantenimiento de la entidad, quien también tuvo que abandonar su puesto de trabajo junto a Gómez por «alentar al público agitando los brazos con motivo de protesta», como recogieron en el informe del duelo.

En ese parte los árbitros no reflejaron que en el primer aviso le indicaron a la ‘speaker’ que también debía cantar las canastas de Zornotza y no sólo las del Covirán. Lo que sí apareció fue que Jorge Lafuente no presentó la correspondiente ficha federativa, sino que enseñó su DNI original y la autorización de la FEBpara formar parte de la convocatoria del Covirán. Eso no provocó ningún problema a los colegiados del primer partido de semifinales –De Lucas De Lucas y Torres Sánchez–, pero sí consideraron que debía constar a los ‘hombres de gris’ de ayer.

Posible multa

Este asunto de la licencia no conllevará ningún tipo de consecuencia al portar el visto bueno de la FEB para que Lafuente pueda actuar como rojinegro en estos ‘play offs’ sin ningún problema. Sin embargo, la polémica con la megafonía sí apunta a una posible sanción a la Fundación, lo que no hará más que elevar el ya de por sí alto malestar del club nazarí con Carpallo Miguélez e Iglesias Ambrosio.