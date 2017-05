Todo gira en torno a Vucetic

El Covirán inicia este viernes a las 21 horas la batalla de las semifinales contra Zornotza. El Palacio de los Deportes de Granada dictará justicia este fin de semana de manera que, para cuando la serie se desplace a Amorebieta, el tanteo podría quedar bastante decantado para cualquiera de los dos contendientes. Los nazaríes ya dejaron la ronda de cuartos de final vista para sentencia con las dos citas en el pabellón del Zaidín contra Navarra, si bien en esta eliminatoria contra los vascos se estima que haya una mayor igualdad.

Los pamploneses dependían de manera casi exclusiva de Iñaki Narros, su capitán, que apenas pudo jugar un partido al estar renqueante en el primero y lesionarse a los cinco minutos del tercero. Sin embargo, el plantel de Mikel Garitaonandia presenta una mayor riqueza de recursos en sus filas. Los aleros Jean Cadot -11'3 puntos y 9'3 rebotes en 'play offs'- e Iker Salazar (6 puntos y 7 rebotes de media) suponen una seria amenaza en el puesto que más problemas les genera tradicionalmente a los rojinegros. Eso sí, la principal referencia en la escuadra de Zornotza es Vucetic.

La FEB sigue dando 'largas' al club sobre la opción de fichar

Crece el malestar en el seno del Covirán Granada al no pronunciarse la FEB sobre si puede fichar o no. El club se acogió al reglamento para solicitar un alta con el que reemplazar a Iván Martínez -lesionado de larga duración-, pero desde el ente federativo no ha habido novedad en ese sentido y ni siquiera ha solicitado las pruebas médicas para corroborar la prolongada duración de la baja del escolta.

En una situación parecida se encuentra el Breogán, en plenos 'play offs' a la ACB y que lleva varios días con Pep Ortega entrenándose con el grupo. Eso sí, al no recibir el plácet de la FEB para sustituir al lesionado Fakuade, el ala-pívot aún no se ha estrenado oficialmente con los gallegos.