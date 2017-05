A Pamplona han de ir para cerrar la serie

En directo 2568377 0

Las calles de Pamplona guardan un sinfín de rincones con encanto, pero ni por esas quiere pasar la plantilla del Covirán un fin de semana completo en la ciudad navarra. El cuadro de Pablo Pin viajó ayer hasta la patria de San Fermín con la firme intención de lograr una victoria que supondría la puntilla para una eliminatoria ya encarrilada. El 2-0 firmado por los nazaríes en el Palacio de los Deportes durante el inicio de su serie de cuartos de final les deja a tan sólo un triunfo más de las semifinales.

Si vencen esta tarde (20.30 horas), el equipo emprenderá esta misma noche el regreso para disponer así de un par de días de descanso de propina. En caso contrario, los rojinegros permanecerán en Pamplona hasta el domingo, día establecido para la disputa de un cuarto encuentro que podría no ser necesario. El asueto extra del que pueden hacerse merecedores los granadinos sería más que bienvenido, pues así se afrontaría en mejores condiciones el siguiente cruce de semifinales ante Ávila o Zornotza, que están ya condenados a un mínimo de cuatro duelos en su serie.

Ese período también podría ser utilizado para repartir los roles entre los integrantes de la plantilla, una vez consumado el adiós de Iván Martínez para toda esta temporada. El club intenta que le den el plácet para fichar, pero si la FEB no lo autoriza será necesario echar mano de los recursos propios para suplir esa ausencia. Todo un reto aunque, por desgracia, no se trata de uno nuevo. El cuadro nazarí ya estuvo cuatro meses sin el concurso del escolta, por lo que demostró que es capaz de sobrevivir sin el pucelano. No obstante, Iván se encontraba en un momento dulce y apuntaba a ser un referente en estos 'play offs', así que hacerse con los servicios de un jugador que rellene ese hueco en el perímetro dotará de más consistencia la candidatura del Covirán para el ascenso a la LEB Oro.

La batalla de los despachos tendrá lugar más tarde, dado que en primer lugar se desarrollará la deportiva. Esta tarde se desplaza al pabellón Arrosadía al estar ocupada la cancha de la UPNA, escenario habitual de los rojillos. Un cambio que no beneficia en nada a los autodenominados 'irrendibles' por su habilidad para no tirar la toalla. Hoy dispondrán de una inmejorable ocasión para hacer gala de ese apodo, pues una derrota de los locales supondría su adiós a la temporada.

Orgullo tocado

El técnico Joaquín Prado y todo su equipo se muestra convencido de forzar al menos el cuarto envite de esta eliminatoria. «Tenemos el orgullo dolido y a los navarros no se nos toca el orgullo», espeta Narros. El capitán mejoró las prestaciones de su equipo en el segundo partido tras perderse el primero por lesión. Eso sí, de poco le valió a Navarra al caer igualmente por más de treinta puntos de diferencia.

Los anfitriones comparecen a este tercer encuentro sin bajas, por lo que venderán cara su hipotética eliminación de los 'play offs' ante un Covirán en el que 'Carlinhos', Bowie y Fernández han marcado diferencias en el comienzo de estos cuartos de final. El resto de miembros del Covirán han complementado la aportación vital de este trío de ases que quiere estampar en su pasaporte el acceso a las semifinales en su ruta a la segunda categoría del baloncesto nacional.

Pin destaca la necesidad «ofrecer buenas líneas de pase, trabajar fuerte las finalizaciones y sacrificarnos en defensa para intentar acabar la serie con un 3-0». A Pamplona han de ir los integrantes del cuadro nazarí, pero mucho mejor si se vuelven nada más llegar. Será señal de que ya han superado el primero de los tres combates que demanda el ascenso a LEB Oro.