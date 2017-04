«Intentaremos agotar a Navarra para que no estén acertados en el último cuarto»

'Carlinhos' asegura que no se le dan bien las quinielas, pero cuestionado por la eliminatoria entre Covirán y Navarra que se inicia mañana (21 horas, Palacio de los Deportes) el malagueño lo tiene claro. El base cree que los cuatro primeros de la regular pasarán a semifinales y sólo abre la opción de sorpresa entre Cambados y Morón. El base se lesionó hace poco y no estará en plenitud física, pero espera suplirlo con su experiencia en unos 'play offs' en los que ya se salió el pasado curso con Clínicas Rincón.

¿Cómo se encuentra de su lesión de rodilla?

Me hubiera gustado llegar con más continuidad en este tramo final de Liga. La verdad es que viendo en vídeo la lesión el gesto de la rodilla es feo, pero se quedó en lo mínimo, edema óseo y un poco de daño en el menisco. No es casi nada, así que estoy contento. Quedan algunas molestias pero no son excusas para no jugar bien en estos 'play offs'.

Pablo Pin afirmó que no va a llegar a este inicio de los 'play offs' en el mejor de los momentos.

Claramente el aspecto físico no es el mejor. El baloncesto en la LEB Plata no es demasiado físico, por lo que con inteligencia y experiencia se puede suplir. Es mejor estar rápido y atlético, pero intentaré ayudar al máximo al equipo.

Dos partidos en cada fin de semana quizá no es el mejor ritmo para facilitar su recuperación.

Me viene bien que sea continuado porque así podré coger ritmo poco a poco. Para este choque no llego bien, pero quizá en futuras eliminatorias esté mejor y menos cansado que el resto por esta pausa del último mes. Quizá dentro de veinte días esta lesión, que es negativa, se convierta en positiva.

Mañana arranca la batalla definitiva. A toro pasado, ¿se vio con opciones reales de concluir campeón y evitar así los 'play offs'?

Sí, el equipo luchaba por eso y más después de acabar líderes la primera vuelta. Sabíamos que era difícil, pero alcanzable si éramos regulares. Al final no pudo ser, pecamos de no ser constantes. Perdimos muchos partidos de pocos puntos, pero eso ya ha pasado. Ahora toca mirar a los 'play offs', donde hay un reto muy bonito por jugar.

El resto de clubes ven favorito al ascenso al Covirán. ¿Comparte esos vaticinios?

Tenemos una gran plantilla y el factor cancha es importante, pero esto es baloncesto y puede pasar cualquier cosa. Nadie podía imaginar al principio que Sammic acabaría en lo más alto. Alicante posee una gran plantilla, Cambados logró la mejor racha de victorias de la Liga... Se quieren quitar algo de presión y ponerla sobre nosotros.

El Palacio lleno, como se vio en la Copa, es casi media victoria en cada encuentro como local.

Evidentemente. El apoyo de tanta gente es muy importante por la presión que ejercen y los ánimos que nos dan en momentos de bajón o de irregularidad como decía antes. En la Copa hubo instantes difíciles que nos ayudaron a superar. Esperamos que nos lleven en volandas toda la serie.

¿Cómo ve esta primera eliminatoria contra Navarra?

Ellos tienen gente con experiencia en varios puestos, con una rotación más corta que la nuestra pero muy peligrosa. Narros es de los mejores jugadores de la Liga y será un factor importante que logremos evitar sus puntos.

En la fase regular ya se vio al Covirán beneficiarse de esa rotación más corta de los navarros.

Es normal pues son rotaciones de treinta minutos para Narros, Fuentes y sus tres interiores. En esos dos partidos sacamos provecho del último cuarto y ahora la idea será parecida. Intentaremos agotarlos para que no lleguen bien y no estén acertados en el último cuarto.

El año pasado brilló especialmente en los 'play offs' con Clínicas Rincón. ¿Se emulará este año?

Llegué mejor porque al final de Liga decidí dejar de trabajar para centrarme en los partidos. Tuve suerte con los tiros y mejoré el porcentaje de triples, por lo que me fue mucho más fácil hacer daño en las penetraciones. También ayudé en otros aspectos como el rebote, lo que hizo crecer mis números. Uta también subió y Corts igual; a ver si podemos repetir y todos mejoramos.

¿Un ascenso sería la forma de compensar el mal trago de hace cinco años, cuando tuvo que salir por la descomposición del 'Cebé'?

Me gustaría conseguir algo importante con Granada esta temporada. La Copa fue un momento muy satisfactorio que esperamos repetir. Nunca he guardado rencor por lo que pasó entonces porque el bloque humano del vestuario era bueno. Era la otra parte -la directiva- la que estaba desaparecida, y cuando nos reunían era para cosas malas. Cuando me fui de aquí estaba contento con lo deportivo, aunque podría haber sido mejor de no haber estado todo lo extradeportivo.