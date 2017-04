«Con los medios actuales no me habría tenido que retirar tan joven»

Ramón Guardiola Sáenz es historia viva del baloncesto local por haber sido el primer granadino en llegar a la selección española absoluta, a la que representó en un total de 23 oportunidades. Este antiguo alero de 191 centímetros cumplió 73 años el pasado 1 de febrero, pero aún así recuerda con claridad aquella carrera que también abrillantó jugando en el Real Madrid. Y que, sin embargo, tuvo que dar por finalizada a la temprana edad de 25 años por unas dolencias que dice no le habrían resultado impedimento para nada con «los medios y tratamientos actuales». De todo ello refiere en esta entrevista ahora que está jubilado y asentado en la capital del país, donde disfruta cada vez que puede de sus tres hijos y de sus seis nietos.

Tras iniciarse en Maristas usted jugó en varios equipos locales, aunque en el que alcanzó más notoriedad fue en el Granada CF. ¿Qué recuerda del equipo rojiblanco?

Pues que llegué al Granada CF con diecisiete años. Y que aunque teníamos lo mínimo, y contábamos con unas condiciones regulares, lo cierto es que estuve bien. Me acuerdo de que bajo las órdenes de Jesús Garrido tuve la oportunidad de jugar en Segunda. Pero los aficionados estaban más pendiente del equipo de fútbol. Y los que iban al baloncesto no entendían mucho y en los partidos le decían auténticas barbaridades a los árbitros. Al final la sección se deshizo y yo tuve que irme. Fue una pena.

Su primera experiencia fuera de casa la vivió en el Málaga (1964/65) pero seguía entrenando en Granada.

Pues sí. Y lo hacía más de la cuenta, porque desatendía el tema académico. Los fines de semana era cuando me desplazaba para jugar los partidos. Esto resultaba poco cómodo para mí y un inconveniente para el equipo. Aunque bien es verdad que si yo no hubiera salido de Granada me habría estancado, porque durante muchos años no hubo ningún club con aspiraciones en nuestra ciudad.

Aparte, aquella experiencia le sirvió para fichar por el Sevilla y debutar en Primera división (1965/66), lo que a su vez le permitió lanzarse a nivel nacional...

Pues sí, porque fue en este equipo donde conseguí que España me convocase por primera vez. El entonces seleccionador Antonio Díaz Miguel estaba también al frente de un equipo de Bilbao al que yo le colé veintiséis puntos en un encuentro. Y me llamó. A diferencia de lo que ocurrió en Málaga, me pagaban la estancia y un dinerillo para el bolsillo.

Sin embargo, los directivos acabaron por disolver el equipo y usted terminó fichando por el Real Madrid, con el que jugó tres temporadas (1966/67, 1967/68 y 1968/69).

Para mí fue como un sueño. Una experiencia única. Ahí es nada, un modesto jugador de provincias como era yo se encontraba, de pronto, vistiendo los colores del conjunto madridista. Allí llegué a ganar dos Ligas, una Copa del Generalísimo y dos de Europa. Y coincidí con jugadores de mucha calidad como Miles Aikan, Clifford Luyk, Emiliano Rodríguez, Carlos Sevillano, José Ramón Ramos, Moncho Monsalve, Lolo Sainz, Vicente Paniagua o Wayne Brabender.

Dicen que con este último usted sintonizó a la perfección...

Así es. Nos llevábamos muy bien. E incluso llegamos a vivir juntos. Le tenía una gran estima profesional. Puede que sea el mejor jugador con el que he competido. Seguro que el más rentable. Era un ganador nato. Tenía la mentalidad de Rafa Nadal.

La pega a su paso por el Real Madrid fue que el técnico Pedro Ferrándiz no lo empleaba mucho.

No tenía una mentalidad moderna. No daba descanso a los jugadores pese a que el ritmo de los partidos no era excesivamente bajo. La relación de la plantilla con él no era del todo buena.

Usted ya no tuvo otro entrenador porque lo cierto es que a los 25 años dejó el Madrid y concluyó su carrera por una lesión.

No me sentía bien. Tenía dolores y me diagnosticaron una artrosis en la columna vertebral. Presentaba los problemas típicos de una persona que había crecido mucho y que había llegado a jugar sobre cemento y de manera no muy adecuada. Luego el tiempo me demostró que había algo más. Yo por aquellas había sufrido también episodios de arritmias, aunque el jefe de los servicios médicos del Real Madrid me decía que eran simples reflejos de lo que sufría en la espalda. Pero décadas después en el Hospital Carlos Aya de Málaga se me practicó una ecocardiografía y se demostró que sufría problemas cardiacos.

¿Cree que con los tratamientos médicos de hoy día podría haber prolongado su carrera durante más tiempo?

Sin lugar a dudas. Con los medios actuales no me habría tenido que retirar tan joven. Lo del prolapso en la válvula mitral, que es lo que se me detectó en el corazón, era una enfermedad que entonces no se conocía.

Lo curioso es que pese a esta dolencia usted llegó a hacerse un buen hueco en la selección.

Sí, en 1967 jugué los Juegos Mediterráneos en los que acabamos sextos y el Europeo, donde fuimos décimos. No desaproveché las oportunidades que me dieron. Pero la suplencia del Madrid me perjudicó mucho. También pude jugar el Mundial de Chile de 1966 para el que estaba convocado, pero me puse una vacuna en el brazo y se me inflamó. Y viajé sólo para estar con los compañeros.

Lolo Sainz

Una vez retirado, comenzó su trayectoria por los banquillos o los despachos...

En mi debut como entrenador dirigí al Universitario de Granada y lo ascendí a Primera B en 1974. Luego pasé seis años de ayudante del entrenador Lolo Sainz en el Real Madrid (1975-1981), donde llegué a hacer incluso labores de directivo y también fui auxiliar de Brabender en la campaña 1990/91. Entremedias dirigí al Caja de Ronda, en la antigua División de Honor (1981/82). Pero hubo problemas, me surgieron lo de las arritmias y ya regresé a Madrid, donde trabajé para su Federación, para la Española, o en una empresa que se llama Creative Basket Consulting.

¿Siguió las evoluciones del básquet granadino desde que se retiró?

No en profundidad, pero sí lo suficiente. Creo que hubo muchos intereses privados y ningún proyecto de base, pese a que hubo buenos entrenadores o jugadores. Y una prueba de ello es que no ha salido casi ningún jugador importante de la cantera de Granada en los últimos tiempos. Eso me parece bastante sospechoso.

¿Tiene la espina clavada de que Oximesa o el antiguo CB Granada no contasen con usted?

Aunque esté feo decirlo no lo esperé nunca. Los granadinos somos bastantes especiales.

Pablo Aguilar tomó su testigo en la selección española. ¿Qué tipo de jugador le parece?

Cuenta con condiciones muy señaladas para ser titular indiscutible. Incluso creo que se trata de un jugador con posibilidades de NBA. Pero también pienso que no tuvo demasiada fortuna en lo que se refiere a su adiestramiento técnico individual. Le ha faltado formación en algunos aspectos importantes como el juego sin balón.