Último experimento antes de lo serio

El tiempo para los experimentos llega esta tarde a su fin. El Covirán arranca en menos de una semana los 'play offs', en los que perseguirá el ascenso a la LEB Oro que se le ha escapado durante la fase regular. Ese privilegio ha ido a parar a Sammic, que se ha mostrado más regular en la ronda liguera y que ha certificado su primera posición matemática en la tabla. La segunda, igualmente garantizada, es del Covirán por su título en la Copa del pasado mes de enero. Eso sí, los tres triunfos consecutivos en el Palacio y el tropiezo de Cambados de la pasada semana han abierto la posibilidad de que ese puesto de subcampeón no sólo venga heredado por la victoria copera, sino por ser el mejor del resto de clubes que seguirán en la pelea por subir.

En cualquier caso, se trata de un detalle dado que los nazaríes sólo se preocupan por salir físicamente indemnes de la cita de esta tarde (20 horas) en Valladolid. Los pucelanos sí tendrán una motivación clara para ganar, pues su plaza en la tabla -y por ende su rival en primera ronda- dependerá de lo que suceda en este duelo y en el que librarán Zorntoza y el descendido Gandía.

El hecho de poder elegir rival es un lujo del que no disponen los castellanos, pero sí tanto Morón como Navarra. De ese enfrentamiento saldrá el primer adversario del Covirán en los 'play offs', con el agravante de que un triunfo pamplonés sería provechoso para ambos clubes. Los rojillos se enfrentarían así a Cambados en lugar de a los granadinos, recortando su desplazamiento en carretera y evitando así la opción de exponerse a quedar eliminado, algo que puede producirse si caen y Alcázar vence a un Sammic en plena celebración por su éxito.

Ese provecho es mutuo, dado que el Morón se cruzaría con la escuadra rojinegra, ante la que siempre se motiva y que supondría un viaje mucho más llevadero que en el supuesto de enfrentarse a los gallegos. Ese doble beneficio despierta cierto recelo en el seno de Alcázar, el tercero en discordia, que debe ganar en Azpeitia y aguardar que los sevillanos -ya clasificados y sin demasiado interés por la victoria- hagan hincar la rodilla a Navarra.

Las cábalas sobre lo que puede dar de sí esta última jornada de la LEB Plata -en horario unificado- suponen un quebradero de cabeza del que está ajeno el Covirán, que esta noche sabrá contra quién se jugará el pase a semifinales a partir del próximo viernes. El plantel de Pablo Pin llega a este encuentro en Valladolid reforzado con respecto a los últimos partidos, pues el técnico pretende que los 'tocados' que han estado parados más tiempo recuperen el ritmo de competición y no reaparezcan en un escenario tan exigente como los 'play offs'.

De este modo, tanto 'Carlinhos' como De Lattibeaudiere volverán a vestirse de corto para que adquieran el necesario ritmo de competición que han podido perder durante sus respectivas convalecencias. La más prolongada ha sido la del interior jamaicano, que ha estado tres semanas prácticamente sin pisar las canchas. En cambio, el base ha permanecido unos diez días a un ritmo de trabajo menor, si bien el malagueño se retiró al final de la última sesión al notar molestias.

Los que ni siquiera se subirán esta mañana al autobús de la expedición nazarí son los pívots Jesús Fernández y Edu Pérez de la Blanca. El primero sufrió un golpe en el gemelo que no revierte demasiada gravedad, pero que le hará descansar y no hacer el largo y doble desplazamiento en carretera en el día. Por su parte, el joven interior sufre un proceso viral que le ha borrado de una eliminatoria en la que repite el alero Marcos Vigo, quien debutó la pasada semana contra L'Hospitalet.

El choque en Valladolid permitirá seguir depurando recursos tácticos que podrán emplearse cuando empiece lo realmente serio. Unos 'play offs' en los que ya no habrá reservas de unos jugadores nazaríes que se vaciarán en pos de un ascenso muy deseado por la parroquia granadina. Pero eso será otro día. Esta tarde toca tomárselo con calma y no sufrir ningún percance en un epílogo de la fase regular carente absolutamente de valor.