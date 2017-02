José Alberto 'pescó' el éxito en Granada

Veinte campañas después de que el CB Granada debutase en la Liga ACB previa compra de la plaza del también extinto CB Salamanca, el entrenador que lo dirigió, el leonés José Alberto Pesquera, se presta a contar sus memorias. A repasar «los grandes recuerdos» que le quedan «por el trato recibido» o porque «el trabajo realizado» no sólo le permitió saldar con éxito, y dos jornadas de antelación, «el difícil reto de mantener en la élite a un recién llegado», sino que también reivindicar en el plano personal que ««mis victorias anteriores no sólo se habían debido al potencial del Caja San Fernando», que es el club del que procedía. Ahora bien, al echar la vista atrás, y descender al detalle, este docente de la sevillana Universidad Pablo de Olavide recuerda además con cierto pesar que la estancia en la capital de la Alhambra se le hizo «algo corta». Y es que confiesa que «me habría gustado seguir» de cara a una campaña 1997/98 en la que también causaron baja dos de los jugadores que más aportaron a su causa y calaron en el Palacio de los Deportes. Son los casos del aún venerado base Frankie King -de quien refresca que «me volvió un poco loco por su carácter difícil»- y del ala/pívot también idolatrado Richard Scott, que hoy es policía en Arizona y «ya por entonces decía que quería ser sheriff cuando se retirara».

Carnet de identidad -Nombre. José Alberto Pesquera Martínez. -Fecha nacimiento y lugar. 27/07/1950, en León. -Trayectoria. Miñón, Valladolid (1979-1984, segundo entrenador y responsable de la cantera), Tizona Burgos (1984-1988), Caja San Fernando (1988-1995 y 1997/98), CB Granada (1995/96 y 1999/2000) y Cáceres (1998/99). -Otros. Socio fundador de la Asociación de Entrenadores de Baloncesto y colaborador de medios como Canal Sur o Canal Plus.

Pesquera fue tentado por el 'Cebé' justo después de que cerrara con maestría su ciclo en la entidad cajista, a la que condujo al primero de los dos subcampeonatos de Liga que figuran en su palmarés así como a su primera clasificación para la Copa de Europa al término del curso 1995/96. «El contacto previo fue realizado con agente» -Miguel Ángel Paniagua- y eso motivó que «una noche cenara en un restaurante de Granada» con el entonces presidente «José Luis López Cantal». «No sabía cómo nos podría ir. Y no pedí ningún tipo de garantía personal. Pero concurrían una serie de factores muy positivos como que el proyecto era en una ciudad que me gusta». Así que dio conformidad a su fichaje tras «creer que se podía confeccionar una plantilla competitiva con no mucho presupuesto», pero sí con la consideración de su criterio de cara a aquella campaña 1996/97 en la que Covirán ejerció de patrocinador.

«Nos quedamos con algunos de los jugadores que ya estaban la anterior como Jorge Sanjuán, Miguel Rivera, Alfredo Fabón y Rafael Talaverón. Y contratamos a otros experimentados como José María Alarcón, Jordi Pardo, al que aconsejé yo, o el fallecido Carlos Montes, Juan Carlos Barros y Javier González», que son a quienes «arrastré del Caja» al igual que a Scott. Y es que de lo que «se trataba» era de «contar con unos americanos de garantías» -recuerda Pesquera- y con el de Little Rock «fuimos sobre seguro por la experiencia en España que tenía al igual que Wayne Tinkle». Eso sí, diferente fue el caso de King, quien promovió distintas motivaciones y sensaciones al entrenador.

«Era un jugador al que yo ya había seguido. Y del que conocía que por su forma de ser era difícil de llevar. No tanto fuera de la cancha -frecuentaba la noche granadina- sino en ella. Era individualista y resultaba difícil hacerle ver que en algunos momentos tenía que jugar más para el equipo o defender, lo que tampoco le gustaba», refresca ahora Pesquera con la satisfacción de haber comprobado que aunque el de Baxley «era una apuesta arriesgada» al final «acabó saliendo bien». Y ya no sólo porque únicamente costó traerlo 150.000 euros, sino porque se convirtió en el segundo máximo anotador de la Liga tras John Morton (Gran Canaria) y así «ayudó mucho» a cumplir metas.

Y es que «apoyados por la afición, que dio una respuesta francamente buena», aquel equipo que también tenía «gente comprometida» realizó una primera vuelta muy digna con nueve derrotas y siete victorias, a una del corte de la promoción. Y al final, terminó por lograr la salvación. Fue el 20 de marzo de 1997, a propósito de la trigésima jornada de Liga, y tras el partido vencido a Girona por 78-90 con una actuación estelar del propio Scott: 21 puntos y 8 rebotes para 31 de valoración. «Nos sentimos muy satisfechos porque yo ya sabía por mi experiencia en Sevilla que para un debutante como éramos nosotros no iba a resultar sencillo el salvarse. Y bueno, aquello fue la confirmación de que había funcionado la gran comunión existente entre todos».

Retorno en la LEB

Total, que tras una posterior victoria ante el Joventut (89-86) y una derrota final ante Estudiantes (82-93), el 'Cebé' acabó décimo tercero con catorce triunfos. Pero eso no fue garantía de nada. Y es que como bien recuerda Pesquera «el presidente decidió contratar a otro técnico -Pedro Martínez- pese a que yo quería seguir un año más». Que es quizás lo que le hizo quedarse con las ganas y retornar en el curso 1999/2000 para comprobar en la LEB que «ya no había ni club ni plantilla». Pero eso ya es otro capítulo de sus memorias.