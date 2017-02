«En Gandía me quité un peso de encima»

El pasado sábado se escribió el punto y final a un nuevo calvario vivido por Iván Martínez en Granada. El escolta pucelano no está teniendo suerte con las lesiones, ya que una le impidió jugar más de la mitad de la pasada campaña y este año ha vuelto a experimentar ese mismo suplicio. El jugador saltó a la pista en el duelo inaugural frente a Ávila, pero un golpe durante un entrenamiento le llevó a estar cuatro meses alejados de las pistas. Aunque el período de recuperación era menor inicialmente, sus problemas de cicatrización prolongaron su ausencia hasta la visita a Gandía de la última jornada.

En la pista levantina, donde el Covirán venció por 82-89, Martínez admite que «me quité un peso de encima. Me dio mucha alegría por todos los que han estado conmigo durante este tiempo, como el 'fisio' Alberto. Estoy contento porque ya me siento más liberado y tranquilo para jugar con más confianza y pasar página tras estos meses».

Permanecer tantos días sin poder vestirse de corto, después de un curso en el que padeció el mismo trance, supone una elevada factura en lo anímico. De ahí que incluso el escolta confiese que «llegué a dudar sobre si quería seguir jugando o no al baloncesto». Eso sí, el nazarí se encuentra «bien rodeado por mi novia y mi gente, que me han ayudado a sacar esas ideas de la cabeza y darme fuerzas para que continúe con lo que más me gusta».

El regreso tuvo un efecto más simbólico que otra cosa, dado que Martínez no tardó en cargarse de personales y apenas pudo dejar huella en este encuentro. Completó algo menos de seis minutos en cancha, en los que anotó seis puntos -una canasta de dos y cuatro tiros libres- y capturó un rebote para seis de valoración. «La verdad es que contaba con el tema de las faltas, porque sabía que en las jugadas de indecisión yo iba a llegar un segundo más tarde y me iba a costar. Pero eso es algo que iré puliendo a base de tener más minutos», explica.

Además del mero hecho de volver a ingresar en un parqué, el pucelano contribuyó a tapar el agujero generado en el timón de la nave ante la baja de 'Carlinhos' de Cobos. «Las victorias siempre ayudan y en este caso llegó en un día con una importante carga emocional. Había que ganar sí o sí, se lo debíamos a Carlos», quien no viajó por el fallecimiento de su madre el día antes del partido en Gandía.

También era importante reconducir la dinámica en la Liga, ya que el éxito en la Copa ocultó los dos reveses que oscurecían la trayectoria del Covirán en esta segunda vuelta. Martínez afirma que «fueron dos derrotas difíciles, de las que hacen daño. Vencer en Gandía nos vino bien para limpiarnos la mente. No somos malos ni tampoco los mejores. Somos un equipo que, cuando trabaja, obtiene los resultados».

Si al bálsamo del triunfo se le añaden las derrotas de Lucentum y Ávila, las sensaciones mejoran aún más al escalar hasta la segunda plaza. El objetivo para Iván Martínez pasa ahora por «lograr el billete matemático para los 'play offs'», sin pensar demasiado en una primera posición que concede el ascenso directo a LEB Oro. «La Liga está igualada y da muchos 'tumbos'. Eso hay que aprovecharlo y no fallar».

La primera ocasión para demostrarlo llegará mañana contra Tarragona (18.30 horas). «Será bonito volver a jugar en el Palacio. Siempre he notado el cariño y me he sentido muy bien allí, así que tengo ganas de disfrutar otra vez». Del adversario señala que «Outerbridge sale de una lesión pero tiene talento. Tarragona está recuperando a sus lesionados y estoy seguro de que darán mucha guerra». La misma que un Covirán que, con Iván, ya ha recuperado a su gladiador.