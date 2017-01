«Jugar los 'play offs' en el Palacio es la gran hazaña de ganar la Copa»

A los aficionados que se hayan incorporado hace poco a seguir los partidos del Covirán quizá no les suene mucho su cara, pues sus siete minutos de media en cancha no dan para mucho. Sin embargo, los seguidores más veteranos conocen bien el valor y todo lo que le aporta Pablo García al vestuario rojinegro. El capitán nazarí recordará siempre lo vivido el pasado fin de semana, en el que levantó la Copa LEB Plata en un Palacio con más de seis mil espectadores. El reto ahora no es otro que el ascenso a Oro, aunque el escolta se limita a reconocer que quieren estar «lo más arriba posible, y si no terminamos primeros lucharemos al máximo en los 'play offs'». Unas eliminatorias en las que se han ganado el factor cancha tras erigirse como campeones coperos, aunque para eso aún falta mucho. Lo único que ocupa la mente de los integrantes del Covirán es el duelo de mañana contra Gandía.

Vaya noche la del pasado sábado. Salió todo a la perfección.

La verdad es que sí. Planificamos el partido para llegar a los últimos minutos más frescos que ellos y eso se notó. Todo lo que entrenamos durante la semana se llevó a cabo con mucha concentración y al final pudimos levantar la Copa.

Más de seis mil personas en el Palacio de los Deportes. Eso no lo vio venir ni el más optimista.

Siempre hablábamos de tener el Palacio lleno, pero que vengan casi 6.200 personas es una locura. Hace nada estábamos en el Veleta con 700 personas e incluso ahora te encuentras pabellones de LEB Plata con apenas cien. Para los que llevamos tiempo en el club es inmejorable.

El equipo demostró en la final contra Lucentum que, como en toda la temporada, se crece ante los adversarios poderosos.

En esos partidos todo el mundo sale concentrado y motivado. Nos viene bien vencer ese tipo de encuentros porque ahí es cuando se ve el carácter ganador de los equipos y nosotros lo tenemos. Lo que debemos hacer ahora es plantear mejor los otros partidos, porque para estos en los que nos medimos ante los de arriba sí estamos dando un rendimiento óptimo.

En cambio con los 'pequeños'... De las seis derrotas en Liga, una ha sido ante Ávila y las otras cinco ante conjuntos que están en la mitad baja de la clasificación.

Quizá jugamos con un punto menos de concentración, aunque hemos perdido por pocos puntos. Si se analizan esos partidos, los equipos que nos han ganado son parecidos al estar integrados por jugadores rápidos y móviles, con pivots físicamente más ágiles que fuertes. Ese tipo de rivales nos cuadran menos por nuestras características. Tenemos que mejorar algunos aspectos, pero desde luego nuestra dinámica es muy positiva.

¿El batacazo contra Alcázar sirvió de estímulo para poder conquistar la Copa?

Las derrotas siempre son estímulos, pero perder de esa manera más. Te calientas la cabeza durante un par de días y luego pasas a pensar en el siguiente partido, aunque con el pistón más apretado.

Tras el 'subidón' de lograr un título nacional, ¿cómo se canaliza esa euforia para el resto de la temporada?

Pues igual que el partido contra Alcázar, pero al revés. El título se celebró al máximo los dos primeros días, pero ya tenemos la mente puesta en Gandía para no bajar del nivel mostrado el sábado y mantener ese nivel de intensidad.

Mañana toca visita al Gandía, otro de los de abajo y con el temor de acusar la resaca copera.

Miedo ninguno. Ganar la Copa nos vino bien y ahora vamos con confianza para traernos la victoria. No creo que haya nadie de nosotros pensando en la Copa; todos estamos centrados en Gandía. Alcázar nos sirvió de ejemplo.

La Copa en la vitrina, el Covirán líder durante la mayoría de jornadas... ¿Se puede decir ya que el objetivo es ascender a LEB Oro?

Nos gustaría subir, pero no queremos fijarnos un objetivo tan alto. Queremos estar arriba y, si no terminamos en la primera posición, luchar en los 'play offs' al máximo. Con todo lo que queda por jugar es difícil pronunciarse porque influyen muchos factores.

¿Cree que el campeón de Liga saldrá del grupo formado por Sammic, Ávila, Lucentum y Covirán?

Hay más equipos que están muy cerca, yo ampliaría ese grupo de favoritos a ocho clubes que están ahí. Puede que el campeón salga de los cuatro que estamos arriba, pero de abajo pueden llegar algunos que son peligrosos.

¿Jugar los hipotéticos 'play offs' se ve ahora menos malo sabiendo que tienen el factor cancha?

La gran hazaña de ganar la Copa fue esa. Jugar los 'play offs' en el Palacio es una garantía porque, con la respuesta de la afición, contamos con un punto más que el resto. En los partidos a vida o muerte, tener cuatro o cinco mil personas en la grada lo notamos mucho.

Está jugando menos que la pasada campaña. ¿Cómo la valora a nivel personal?

La plantilla se reforzó bien el pasado verano. Claro que me gustarían más minutos, el jugador es egoísta por naturaleza. Intento ganármelos, pero si no los tengo trato de aportar tanto en los entrenamientos como en el banquillo. No me planteo que esté haciendo peor temporada por jugar más o menos. Todos los jugadores sumamos y todos tenemos parte en los éxitos y también en las derrotas.