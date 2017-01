El riesgo de arrastrar aún algo de resaca

El aficionado sonríe de manera automática cuando se acuerda de que la pasada semana el Covirán conquistó la Copa LEB Plata en un Palacio a rebosar con más de seis mil personas. Esa respuesta del seguidor es lógica ante el hito que supuso el hecho de alzar el primer título nacional en la historia del joven club, nacido hace cinco años. Sin embargo, ese éxito debe quedar ya aparcado en la memoria pues la Liga no espera y en esta aún queda mucha tela que cortar.

El primer jirón se fabricará esta tarde (19.30 horas) en Gandía, donde los levantinos quieren comprobar si los nazaríes aún arrastran algún efecto de la resaca copera. El tiempo de celebración ya acabó, aunque hasta que no se produzca el salto inicial no se sabrá si los jugadores también han pasado página mentalmente. De eso se ha encargado Pablo Pin y el resto de su cuerpo técnico durante toda la semana, pero ahora es el momento de demostrar que la plantilla ya está totalmente centrada en un desafío liguero que afrontan en desventaja.

Las dos derrotas que ilustran la segunda vuelta -Ávila y Alcázar- han provocado que los rojinegros se hayan apeado del cuarteto en cabeza y ahora tenga tanto a Sammic como a Ávila y Lucentum a una victoria de distancia. De ahí que resulte imperioso reconducir cuanto antes la buena dinámica en la clasificación y alcanzar nuevamente al grupo que corona la Liga.

El Covirán tendrá enfrente a un Gandía que sólo ha ganado cinco partidos en lo que va de campaña, aunque todos ellos como local. Los levantinos se multiplican delante de su afición, que ya ha sido testigo de los tropiezos en esa cancha de Morón y Zornotza, entre otros. Esos ejemplos deben actuar como aviso para los discípulos de Pin, que no disponen de demasiado margen para seguir dilatando la llegada del primer triunfo de la segunda vuelta.

La escuadra gandiense se perfila un tanto diferente con respecto al encuentro de la primera vuelta, en la que los granadinos vencieron sin apuros (75-59). En las filas de Víctor Rubio estarán tanto el ala-pívot José Luis Otero como el escolta Nyla Forbes. El primero procede del Albacete, mientras que el segundo ya sabe lo que es ganarle este curso al Covirán y además en el Palacio.

El natural de Bahamas consiguió semejante hazaña con el Zamora, donde promedió 16'5 puntos antes de solicitar el cambio de aires. El representante del jugador pidió la carta de libertad al conjunto castellano, que se quedó así sin uno de sus principales referentes. Forbes se estrenó con 14 puntos en la derrota de Gandía en L'Hospitalet -después de dos prórrogas-, si bien su actuación distó de ser idónea al concluir con 4/14 en tiros de campo.

En ese encuentro apenas tuvo tiempo el escolta de adaptarse a su nuevo equipo, una tarea en la que habrá podido avanzar durante la pausa copera de la pasada semana. Para los nazaríes no hubo receso alguno pero sí la euforia de levantar la Copa y garantizarse el factor cancha en unos hipotéticos 'play offs'. Una gesta que no debe distraer la mirada del auténtico horizonte del cuadro granadino, que no es otro que una pelea por ascender a la LEB Oro que se retoma esta tarde en Gandía.