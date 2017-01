La semilla de una leyenda

«Como cualquier hija que se precie de serlo quiero pensar que sí, que se sentiría y se siente orgulloso de mí allá en donde esté. Y no sólo por la progresión que he llevado, sino porque soy feliz y estoy disfrutando de cada experiencia, trabajando duro y luchando por lo que quiero». A sus veintitrés años de edad, la alero Adriana Rodríguez puede presumir de ser la semilla que germinó en prosperidad tras nacer del fruto de una leyenda. De un carisma arrollador fecundado al calor de una perseverancia admirable. Su padre es el albaicinero Antonio Rodríguez Franco (04/08/1957), aquel temperamental jugador que alcanzó la posteridad por todo cuanto llegó a aportar en el extinto club de Oximesa años antes del desgraciado accidente de tráfico que acabó con su vida el 16 de junio de 2003. Y ella se ha acabado convirtiendo en su dignísima sucesora. En una de las realidades más edificantes del baloncesto femenino granadino tras lograr abrirse paso en los Estados Unidos. Desde 2014 es componente del William Jewell, que es el equipo representativo del college de la ciudad de Liberty que compite en la conferencia GLVC de la Division II de la NCAA. Y eso hace que sienta estar «cumpliendo mis objetivos» mientras porta la esencia del carismático ‘Franky’, ni más ni menos que aquel alero que luciendo el brazalete de capitán lideró el 17 de mayo de 1986 el primer ascenso a la Liga ACB del que pudo disfrutar la ciudad de Granada. Y todo, por vía de derrochar la pasión que acabaría transmitiendo con el paso del tiempo a su única descendiente.

Antonio Rodríguez Franco hace un desplazamiento en un partido del Oximesa en Albolote. / IDEAL

«Mi padre me contagió el amor por el deporte en general, pero nunca me presionó para que practicara alguno de forma específica. Probé con el tenis o la natación antes de volcarme con el baloncesto, lo que tuvo lugar después de que nos dejara. Y a veces pienso que aquella decisión que tomé fue una forma de seguir sintiéndome unida a él», introduce con desgarradora sinceridad quien a los diez años de edad quedara huérfana de la figura paterna y por ello le resulte «difícil» articular semblanzas y establecer comparaciones con quien dejó una honda huella y así se convirtió en eterna referencia.

«A él no lo llegué a ver jugar a alto nivel, ni siquiera en vídeos. Sólo en pachangas con sus amigos o en el equipo de los bomberos de la ciudad. Pero por lo que he oído decir a la gente nos parecemos mucho a la hora de correr y movernos en el campo. Al mostrar temperamento y no dar un balón por perdido», explica quien al mismo par que reivindica que «mi juego es más técnico y versátil, porque él era un jugador interior y yo me puedo adaptar a diferentes posiciones» siente también haberse erigido en receptora de inconfundibles rasgos personales. Pero que como en el caso del basket quedan condicionados a una manera de ser única.

Los Borchardt le abrieron las puertas de América Que Adriana Rodríguez haya podido alcanzar «el sueño» de jugar en la división media de la asociación que organiza la mayoría de programas deportivos universitarios de los Estados Unidos se debe a los favores que le prestaron los conocidos componentes de «mi segunda familia». Ni más ni menos que el que fuera gran pívot del CB Granada Curtis Borchardt y su mujer Susan, que fue «mi entrenadora en etapa infantil y cadete». Y es que fueron ellos los que «me ayudaron a encontrar universidad» y también «a prepararme para afrontar esta experiencia», después de que en el verano de 2013 aceptara una invitación «para ayudarles con los niños en su casa de Seattle y contemplara la idea de buscarme un centro que me becase para seguir mis estudios y jugar al basket». Así no es de extrañar que Adriana diga que el de Buffalo y su esposa «son personas maravillosas» a las que «agradezco tener en mi vida» porque además «cuidan de mí, se preocupan en todo momento de cómo estoy, o cómo llevo el baloncesto o los estudios», lo que en la práctica le supone enormes sacrificios. Y también someterse «a una rutina muy monótona» que está influenciada por la premisa de que «me pagan la matrícula entera, pero no el alojamiento ni la comida». «En el último cuatrimestre –describe– mi horario de lunes a viernes era prácticamente el mismo. Despertarse a la 4,15 de la madrugada, entrenar de 5 a 7, trabajar de tutora de español en la universidad de 7,30 a 10, dar clases hasta las 15,00, comer, hacer pesas a las 16,00, estudiar, cenar y dormir a partir de las 21,00 horas».

«Mi padre era un hombre con mucho carisma y que se reía por todo. Sabía disfrutar de cualquier momento y quitarle importancia a los problemas. Y hoy día siento que me sigue transmitiendo esos valores, no directamente pero sí por medio de mi familia y mi madre», que es a quien Adriana identifica como «Emilia López» y como un ejemplo «de orgullo y coraje» justo tras reivindicar que ella misma tiene «mi propia personalidad y la sigo forjando a medida que crezco».

«Hay que pasarlo bien»

Es la autenticidad con que se expresa quien aplica otra máxima heredada ahora que combina la «pasión» por las canastas con los estudios en Ciencias del Deporte y Fisioterapia que pretende rentabilizar en el futuro.

«Mi padre me hizo entender que lo importante en cualquier deporte no es ganar, sino pasarlo bien». Y eso, que «en su momento no entendí bien», pero con el paso del tiempo constituye la frase que «más me ha marcado en mi vida», lo tiene bien presente mientras trata de aportar lo máximo en el conjunto cuya serie actual es tres victorias y cinco derrotas.

«El equipo es muy nuevo y hemos tenido que adaptarnos a algunos cambios en el modo de jugar. Y yo, que tuve un poco de mala suerte porque me lesioné antes de Navidad –se le dislocó el disco lumbar–, estoy recuperando sensaciones» una vez restablecida. Y retomado un papel al que no estaba acostumbrada.

«Soy la jugadora más veterana y adopto un rol más motivador que otros años», declara quien a la espera de lo que el futuro le depare se seguirá esforzando «en seguir disfrutando por el camino». Y todo, mientras aferra a la espalda de su camiseta el número 14. El del mítico al que honra «con orgullo».