"Esta Copa refleja el esfuerzo de toda Granada por recuperar su sitio", afirma Garbajosa

Jorge Garbajosa roza ya los doscientos días en el cargo de máximo dirigente del baloncesto español, pero ese período no le ha bastado para dejar con más fuerza su impronta al frente de la Federación Española de Baloncesto. El que fuera internacional con la selección reclama un poco más de margen al haber tenido que rehacer la maltrecha imagen de un organismo salpicado por la corrupción, tras destaparse la supuesta apropiación indebida del anterior presidente, José Luis Sáez. Levantar esta delicada situación se ha llevado la mayor parte de su mandato, aunque Garbajosa se muestra optimista junto a su mano derecha- José Antonio Montero- de poder corregir una situación económica «peor de lo que nos pensábamos».

Final de la Copa LEB Plata entre dos ciudades históricas del baloncesto como Granada y Alicante. Gran menú para ser su primer título como presidente de la FEB.

Sin duda es especial, tanto para mí como para mi equipo de trabajo. Este año la LEB Plata es especialmente competitiva, pero para el aficionado medio son clubes que le suenan. En nuestro propósito de impulsar las competiciones FEB, un Covirán-Lucentum es un gran inicio.

¿Cómo espera que sea la final?

Que tenga un 'llenazo' para empezar. Después, las finales son tensas. Ojalá sea un partido igualado con un final bonito, pero lo principal es que la gente se divierta.

¿Cómo se ve en la FEB que el Palacio tenga más asistencia que canchas de LEB Oro o de la ACB?

Es una gran noticia. Se trata de una instalación de primer nivel en la que se ha jugado tanto Mundial como Eurobasket. La Fundación está haciendo las cosas muy bien, dando pasos firmes y sin deseos de correr. Está claro que el club va para arriba y esta Copa refleja el esfuerzo de toda la ciudad para poner a Granada en el sitio donde estaba.

¿Cómo han sido sus primeros doscientos días en el cargo?

¿Tantos ya? Los definiría como agotadoramente ilusionantes. Es un honor y una responsabilidad ser el máximo responsable de la FEB. Habríamos deseado encontrarnos con una situación más fácil, pero tanto José (Montero) como yo somos jóvenes y amamos este deporte. El baloncesto no pasa por su mejor momento en general y la Federación tampoco, pero eso va a cambiar.

¿Cómo vive desde dentro las noticias procedentes de la Fiscalía que siguen surgiendo en torno a José Luis Sáez y su gestión?

Nuestro empeño es que los problemas del pasado se queden atrás. Hemos hecho una profunda renovación de la FEB para alejar su nombre de cualquier cosa fea que salga y volver a ser una marca limpia.

¿Cuánto daño de imagen ha hecho a la FEB la 'herencia' de Sáez?

Las instituciones públicas dieron un paso atrás y algunas empresas se esperaron a ver lo que sucedía, pero desde que Montero y yo llegamos a la presidencia no percibo esas reservas. Nuestra figura como gente de baloncesto ha ayudado a que tengamos muchos patrocinadores ya cerrados. Además, hemos racionalizado los gastos, por lo que el equilibrio de las cuentas llegará por sí solo.

Hace meses estableció el 1 de enero como fecha para configurar la Federación que deseaba tener.

Necesitamos un poco más de tiempo. La situación económica era peor de lo que pensábamos y hemos centrado nuestros esfuerzos en eso. Luego están nuestras competiciones, en las que queremos dar un paso más. La presencia de Scariolo en la tercera Copa por relevancia es la mejor prueba de ello. Entre resolver lo del pasado y lo del día a día, nos falta tiempo para que se empiece a notar nuestro proyecto.

¿La 'era' está ya limpia tras la salida de Ángel Palmi o teme más titulares demoledores?

No podemos movernos a golpe de titular. Somos nuevos en la FEB porque antes teníamos otras funciones y ahora me rodeo de gente de mi absoluta confianza. Pueden salir más cosas, pero seguiremos hacia adelante con las manos limpias y con ganas de servir al baloncesto. Con respecto a los cambios, queremos una FEB moderna y eso implica un proceso continuo de renovación. Si consideramos más cambios de estructura o personal, los haremos.

Lo que no ha variado es su confianza en Scariolo y Mondelo.

Han entendido a la perfección lo que es dirigir la selección y estar en la FEB. Los dos han hecho un gran esfuerzo para seguir porque la situación financiera no es la mejor. Son los más laureados y es un orgullo que sean nuestros seleccionadores.

Tras los Juegos de Río, el relevo generacional en la selección está más cerca que nunca.

Llevo oyendo lo del relevo desde que yo jugaba, en 2008... Esta selección se lo merece todo, por sus éxitos y por enganchar a la gente, pero aparte tienen una mente privilegiada. Ellos quieren estar, y salvo el caso de Calderón que es más personal, el resto quiere ver primero cómo llegan al verano. Si están físicamente bien, jugarán con nosotros.

¿Debe el aficionado rebajar las expectativas sobre el equipo nacional? El éxito de los 'Juniors de oro' es inigualable.

Es fácil acostumbrarse al éxito. Desde 1999 se ha llegado a semifinales en todos los Europeos y eso es una locura absoluta. Repetirlo es complicado, pero disfrutemos. Además, hay gente consolidada y joven para seguir siendo competitivos cuando no estén. Tenemos potencial para seguir entre los mejores.

Las competiciones FEB estaban «a la deriva» según sus palabras. ¿Cómo se corrige esa situación?

A nivel interno creamos una oficina permanente para los clubes, y después pusimos en marcha el Canal FEB con la retransmisión de los partidos. Es cierto que al principio no estaba la plataforma depurada, pero ya se ha consolidado. Queremos seguir invirtiendo, pero me gustaría pedir más espíritu de colaboración de los clubes. Si estamos todos de acuerdo, seremos mejores.

¿Qué tal la relación con la ACB? Cupos, canon... Muchos frentes abiertos en ese futuro convenio.

La apertura de negociaciones es una gran noticia. Cuesta mucho porque son muchos aspectos a tratar, pero por el bien del baloncesto necesitamos la meritocracia, que quien merezca ascender lo haga. El presidente de la ACB ha admitido que el canon está fuera de mercado y que 3'5 millones de euros no los tiene nadie. Si rebaja sus pretensiones es porque entiende que son excesivas. Ha abierto la vía a la negociación y queremos que sea algo asumible porque será bueno para ambas Ligas.

¿Hay algún plazo previsto?

Lo ideal sería antes de que acabe esta campaña, para que los clubes sepan a lo que atenerse. En los ascensos aplazados como Melilla no entramos. A mi madre no logro explicarle que el primero no sube por no poder pagar un canon. Tenemos que ponerle fin a eso.