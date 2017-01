Scariolo: "La final es la confirmación de que en Granada el trabajo se está haciendo bien"

Sergio Scariolo, seleccionador nacional de baloncesto, ha comparecido en las horas previas a la final de la Copa Plata 2017 valorando la importancia del encuentro para ambos equipos. “Granada y Lucentum son dos clubes que han tenido etapas importantes en la historia del baloncesto español y que están trabajando seriamente para remontar la corriente y volver a la élite con bases sólidas”, ha explicado. “Respeto mucho el camino y los pasos que han tomado según sus posibilidades, un aplauso por mi parte y ojalá gane el mejor”, ha incidido.

Para el italiano, la presencia del Covirán Granada en esta final es “la confirmación de que el trabajo se está haciendo bien”. Ha recordado que “a nivel femenino hay más de un equipo trabajando bien y ojalá puedan seguir este camino hacia objetivos aún más ambiciosos aunque siempre dentro de la lógica y el sentido común que se está siguiendo”.

Más allá de los competidores, Scariolo aprecia que “cualquier evento que consiga reunir dentro de un pabellón a tanta gente y aficionados, jóvenes que pueden ser deportistas o sencillamente que aman nuestro deporte, es una gran alegría”. No ha querido hablar de favoritos por razones lógicas: “No tengo datos suficientes para poder analizar el partido, no los he visto jugar. Sólo me interesa que sea una ocasión de celebración, fiesta, competición y difusión de nuestro deporte en sitios donde tiene que seguir siendo importante”.

Abordado acerca de cuestiones más personales, Scariolo ha comentado acerca de su renovación, a la baja en materia económica y alabado por Garbajosa por ello, que su compromiso “se debe a que mi relación con la Federación va más allá de lo profesional”. “Hay que saber entender la situación y el momento; yo amo a este equipo. Vistes una camiseta durante seis años y tienes tanto vínculo afectivo de haber ganado cosas juntos, de haber sufrido y superado obstáculos juntos, de haber hecho tantas cosas y durante tanto tiempo que obviamente crea y consolida una relación que va más allá de un sueldo o de lo contractual”, ha justificado.

Sobre la reciente lesión en una mano de Pau Gasol y el relevo generacional, Scariolo ha explicado que “cuando terminan las competiciones es el momento oportuno para hacer cuentas de los disponibles analizando las condiciones físicas, porque el compromiso siempre está. También hay que dialogar con sus clubes para asegurar que no haya nada en contra de su participación”. Mirando hacia el futuro, ha indicado que “después del Europeo hay competiciones que nos requerirán prescindir de jugadores NBA, por lo que involucraremos a otros que hasta ahora no han podido jugar partidos con la selección”.