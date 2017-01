«La afición se merece que lo demos todo para llevarnos la Copa»

El Covirán calienta ya motores para la gran final de la Copa LEB Plata de este sábado (19 horas) en el Palacio de los Deportes. Los empleados del club se afanan para que todo esté a punto para esta cita en la que estará en juego el primer título de la temporada, mientras que la plantilla continúa con su plan habitual de entrenamientos con tal de llegar en las mejores condiciones posibles al duelo contra Lucentum de este fin de semana. En juego estará tanto la Copa como el factor cancha en los 'play offs' de ascenso a la LEB Oro, por lo que alicientes no faltarán para que los integrantes del conjunto nazarí se vacíen en la cancha dentro de dos días.

En la plantilla hay un componente que ya sabe lo que significa jugar una final de la Copa LEB Plata como local y levantar después el trofeo. Se trata de Álex Bortolussi, que hace dos años se convirtió en campeón como jugador del Amics Castellón, en el que coincidió con el granadino Manu Rodríguez. Los levantinos doblegaron al Guadalajara de Duane James -exjugador rojinegro- por 88-73, con ocho puntos y dos rebotes del argentino.

'Borto' rememora para IDEAL ese encuentro en el que «la motivación nos permitió salir a muerte y triunfamos con solvencia en esa final. Las ganas por vencer nos llevaron a todos a dar un poquito más y eso es lo que buscamos este sábado contra Lucentum». El sudamericano se queda sin palabras al recordar todo lo vivido hace dos años como miembro del Amics. «Fue algo precioso, simplemente espectacular. Tuvimos la suerte de jugar en casa y el pabellón se llenó. Se concentró todo lo trabajado durante la primera vuelta y obtuvimos la recompensa a nuestro esfuerzo».

El ala-pívot añade que «jugar esta final se trata de una experiencia única para vivirla y para disfrutarla, más allá de cuál sea el resultado. Yo tuve la suerte de ganarla con Castellón, pero lo importante es disputarla por todo lo que conlleva la Copa y lo que mueve, tanto para la ciudad como para la afición». De ahí que Bortolussi abogue por «centrarnos en la Copa y gozar de este momento. Hay que seguir trabajando y queda mucho para el objetivo principal de la temporada -la lucha por el ascenso-, pero es lo más bonito de toda la Liga. Son los encuentros que gusta jugar porque ya se ve más cerca el desenlace. Sólo cabe desear que lleguen pronto y nos pillen preparados para afrontarlos».

Aprender de las derrotas

Una victoria este sábado ante el Lucentum tendría la consecuencia extra de olvidar de un plumazo el revés del pasado fin de semana contra Alcázar (66-92). «Fue una derrota muy dura. Tuvimos tanto sábado como domingo para darle vueltas a la cabeza a lo que había pasado, pero a partir del lunes a primera hora ya estábamos pensando en la final contra Alicante. La Copa es un choque aparte, te lo juegas todo a un partido y la semana se vive con una ilusión diferente».

'Borto' no cree que ese tropiezo de la última jornada pueda afectar negativamente al Covirán en el pulso copero, dado que «las victorias ayudan, pero lo que hace crecer a un equipo son las lecciones extraídas de las derrotas. Si somos inteligentes y sacamos el lado positivo para solucionar los fallos, podemos cambiar nuestra mentalidad para lo que queda de temporada y, en especial, para este sábado». A nivel personal, el argentino reconoce que «quizá no me pilla en mi mejor momento, pero la Copa es especial. El Palacio va a estar a tope en este partido contra Lucentum y la afición, que cada vez se vuelca más con nosotros, se merece que lo demos todo para llevarnos la Copa».

Con respecto al Alicante, Bortolussi considera que «en la primera vuelta hicimos un buen partido y dominamos, pero ahora vienen con el plus de jugar una final y será un partido totalmente distinto». Un duelo diferente en el que se intentará repetir el resultado favorable y conquistar así el título copero.