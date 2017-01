«En Oximesa se creó un grupo de amigos y eso funcionó con resultados»

El leonés Ignacio 'Nacho' Suárez (20/11/1964) pasó a la historia del baloncesto granadino por ser uno de los más bases con más talento que desfilaron por el extinto club de Oximesa, a quien ayudó a lograr la salvación en la temporada del estreno en la Liga ACB y también en la siguiente (1986/87 y 1987/88). Pese a tratarse del recambio natural de Luis Álvarez siempre quedaron fuera de toda duda sus dotes para la dirección o el lanzamiento, que son las que le hicieron alcanzar la condición de internacional absoluto pero ya en su etapa con el Caixa Ourense. De aquellas mantiene muchos rasgos de su constitución física, pero también la franqueza y el sentido del humor.

¿Cómo un jugador que estaba en el Mataró acabó en el Oximesa?

Ya me conocían de la temporada anterior (1985/86), en la que nos enfrentamos en la liga regular de Primera B. En los 'play/offs' ellos subieron porque ganaron a Caja de Ronda, que fue quien nos eliminó a nosotros de forma previa. Y al finalizar la temporada el vicepresidente Raúl Ruiz se interesó por mí. Le pidió referencias a Eduardo Portela, que me conocía de mi etapa en el FC Barcelona

Las dos plantillas de las que usted formó parte no estaban exentas de calidad, pero para conseguir los objetivos necesitaron de hasta seis entrenadores. ¿Por qué?

Porque mandaban los jugadores. Jajajaja, era así. Yo creo que sí. Luis y José Álvarez eran personas de la máxima confianza de José Antonio Murado. Al final, le influían. Y casi siempre de manera correcta, porque el equipo conseguía lo que se proponía. Ellos se ganaron ese rol. Eran como los asesores del presidente.

Usted era muy del círculo de los hermanos, ¿con qué otros jugadores sintonizó?

Con Javier Ibáñez. Siempre andábamos los cuatro juntos. La relación era sensacional y al final el roce hace el cariño, está claro. Y luego también estaba Eduardo Clavero, aunque él se había echado novia y estaba un poquito más al margen de nosotros. Se creó un grupo de amigos que desarrollábamos un deporte de forma conjunta. Y eso funcionó con resultados.

Resultados que llegaron acompañados de alguna que otra travesura. Cuente, cuente...

Hay una muy buena después de un partido que jugamos en Cataluña, no recuerdo dónde. Estábamos en el hotel y llamamos por teléfono al técnico Iñaki Iriarte haciéndonos pasar por la recepcionista para hacerle creer que ya había amanecido y que era la hora de desayunar. Así que se preparó y bajó al hall para acabar descubriendo que era de noche. Y a la mañana siguiente no hacía más que mirarnos a ver quién le había hecho la putada.

También eran bastante singulares los tres foráneos con los que coincidió en Oximesa: Larry Spicer, Joe Cooper y Dan Hartshorne. Diga algo de ellos que no se sepa.

Larry era un tío genial, con una chispa especial. Un día, el propio Iriarte le dijo a mitad de un partido contra el Magia de Huesca: 'no quiero que Brian Jackson meta veinte puntos', a lo que Spicer le contestó: 'yo creo que es más fácil que él meta treinta y yo cuarenta'. Mientras, Cooper era una bestia de la naturaleza, muy fuerte. Y tenía un punto de locura que daba cierto respeto. Yo prefería tenerlo en mi equipo cuando jugábamos los partidos de entrenamiento. Y Dan, con el que había coincidido previamente en el Hospitalet, era buen jugador y tirador, pero no tan genial como Larry.

«De cachondeo»

¿Por qué sólo estuvo usted dos temporadas en Oximesa?

Porque tuve momentos de lucidez. Estaba siempre de cachondeo hasta las cuatro de la mañana e iba a acabar con mi carrera como jugador. Granada es una ciudad muy golosa por el ambiente universitario, o por la zona de marcha. Y eso no era lo mejor para progresar. Por eso decidí marcharme, no quise entrar en la posibilidad de renovar ni nada. Me fui llorando. Cuando me vi en el Ourense me dije: '¿qué he hecho?' Pero al final mi carrera fue para arriba de forma considerable. Trabajé mucho, pero conté con una gran confianza. Ángel Navarro me dio una responsabilidad que nunca tuve en Granada por estar Luis Álvarez. Y eso me dio seguridad y me ayudó a crecer.

¿Al hacer balance de aquella etapa se queda con el partido vencido al Barça en 1986?

Aquel fue increíble. Ganarle con un equipo que tenía una trayectoria tan corta en ACB fue grandioso. Pero también recuerdo un partido frente al Ferrol en el que metí seis o siete triples seguidos en un tiempo. O un par de la temporada 1990/91 en el que estando ya en el Ourense me salieron las cosas muy bien frente al Puleva. En el jugado en Albolote ganamos por una canasta mía desde el centro del campo en el último segundo, y en el de la vuelta conseguí hacer un triple doble.

¿Le llama la atención que después de tanto tiempo Oximesa siga en el recuerdo y la afición no se olvide de usted?

Yo tengo muchos amigos en Granada, donde voy con frecuencia. La última vez justo antes de las Navidades. Y en el entorno donde me muevo todavía se acuerdan. Siempre te hacen comentarios al respecto de aquella época. Para lo poco que estuve sí que es verdad que la gente se sigue acordando bastante.

Pocos aficionados conocerán que usted ya no es Nacho, sino don Ignacio. Explique a qué se dedica...

Bueno, soy director general de explotación en España de Bwin. Entré hace ocho años. El juego on-line va por un lado y nosotros lo que llevamos es la parte del juego físico. Es un negocio nuevo en España pero que tiene muchísimo recorrido. Al principio costó arrancarlo, pero la verdad es que ahora todo va muy bien.