Los zombis invaden el Palacio

Nadie puede dudar de la presencia física del Covirán en el encuentro de ayer contra Alcázar. En cambio, podría debatirse largo y tendido sobre la existencia o no de un espíritu dentro de los cuerpos de los jugadores de la plantilla nazarí. El equipo rojinegro simplemente no estuvo ni mentalmente ni con el corazón en el partido, lo que unido al estado de gracia del rival propició la más que sorprendente derrota en el Palacio, y además por 26 puntos de diferencia (66-92). Los manchegos aún deben frotarse los ojos a día de hoy para cerciorarse de que semejante resultado es cierto, algo que también sucede entre unos aficionados que se marcharon del pabellón del Zaidín atónitos por el pésimo rendimiento del equipo.

66 Covirán Granada Carlos de Cobos (2), Adrian Bowie (8), Ivan Milekovic (-), Alejandro Bortolussi (9), Cristian Uta (19) -inicial- Carlos Corts (5), Pablo García (-), Edu Pérez de la Blanca (-), Jesús Fernández (4), Joel Almeida (6), Tyran de Lattibeaudiere (13).

92 Seguros Soliss Alcázar Basket Mbansongo (10), Laguerre (8), Díaz (18), Djambo (-), Oluic (-) -inicial- Ruiz de Carranza (-), Villarejo (6), Estévez (8), Santonja (8), Nared (12), Thomas (22). parciales 22-22, 15-14 (37-36 descanso), 14-24 (51-60) y 15-32 (66-92 final) árbitros Morales García-Alcaide y Murillo Khon. Eliminaron al local Uta (m.38). incidencias Partido disputado en el Palacio de los Deportes ante 2.988 personas.

La incredulidad de la grada se basa obviamente en la inexistencia de indicios que pudieran hacer pensar en semejante descalabro. Sin embargo, todos los equipos sufren apagones en algún momento de la temporada. La clave está en hallar cuanto antes el interruptor para que se haga la luz. Pese a que suele reponerse con cierta celeridad, el cuadro nazarí ya lleva dos semanas enfrascado en esa misión para iluminar el cambio de año, y sin éxito de momento. La llegada de 2017 le ha sentado francamente mal y encadena dos derrotas consecutivas, aunque lo realmente preocupante es la sensación dejada tras un horripilante partido como el de ayer.

El 7-0 favorable a los locales con el que arrancó el choque trató de demostrarle al Alcázar quién iba a adueñarse del triunfo. Razones no había para pensar lo contrario, sobre todo cuando Uta exhibió su superioridad física sobre las 'torres' visitantes. El rumano recordó por momentos su mágica actuación de hace dos semanas contra Valladolid, aunque el resto de sus compañeros no se contagiaron de su ímpetu.

Con un quinteto inicial atípico en el que, además de Uta, estaban Bortolussi y Milekovic, el Covirán estableció una diferencia que duró un parpadeo. Un robo de 'Carlinhos' -el único del equipo en todo el partido, casi nada- sirvió el contraataque para que Bowie obligara al entrenador David Varela a pedir tiempo muerto (15-6).

Habían sido cuatro minutos de dominio aplastante de los nazaríes, que tras ese minuto de pausa desconectaron su mente para facilitar un parcial 0-12. Los triples de Santonja y las acciones de Nacho Díaz obligaron a Pin a introducir en pista tanto a Jesús Fernández como a De Lattibeaudiere. La fórmula con los menos habituales duró poco ante el fiasco del primer cuarto, que pese a todo se cerró con empate (22-22) gracias a un par de destellos del jamaicano y de Corts.

Las ausencias de los anfitriones posibilitaron una nueva racha negativa en el comienzo del segundo acto. Ese 0-8 de salida liderado por el base Thomas y su peculiar mecánica de tiro -con rectificado incluido aunque no tuviera al defensor encima- obligó a un nuevo esfuerzo del Covirán para remar contra corriente. Los nazaríes devolvieron ese parcial (30-30) al recobrar cierta fluidez en pista delantera. No es que los tiros estuvieran mal seleccionados, sino que simplemente el cuadro rojinegro no consiguió destrabar su circulación de balón para recuperar la soltura ofensiva.

El granadino Corts trajo el 'showtime' al Palacio con varios pases para que 'Latti' y Uta los cazaran bien arriba y los encauzaran hacia el aro de Alcázar. Otro 'tirón' del Covirán le puso por delante tras varios minutos sin hacerlo, si bien un triple de Laguerre apretó una vez más el electrónico justo antes de alcanzarse el descanso (37-36).

El encuentro se reanudó a un ritmo superior al presenciado hasta ese instante. No obstante, ese intercambio de golpes al inicio del tercer cuarto no lo digirió correctamente el equipo nazarí, que estaba al borde de que su alma se corrompiera. La puntilla llegó por parte de los colegiados, que con varias decisiones cuanto menos controvertidas acabaron por sacar del encuentro a los jugadores locales. Un '2+1' de Thomas que sólo podría tener validez en la NBA por su manera de entender la continuación tras una falta caldeó a la grada, que orientó sus iras hacia una dupla arbitral inclinada a indicar técnicas ante las protestas rojinegras, además de dejar impunes las de Alcázar.

Influencia del arbitraje

Los manchegos se beneficiaron de este clima de animadversión centrado en la figura de los 'trencillas' y se marcharon con una renta de diez puntos (49-59). En ese momento se oyó un tenue crujido y el aire del Palacio de los Deportes se plagó de los espíritus de los jugadores nazaríes, cuyos cuerpos quedaron desprovistos de vida. Todos sin excepción se transformaron en zombis que deambulaban de un lado a otro de la cancha, siguiendo únicamente el instinto primario de perseguir el balón sin criterio alguno.

Esas carcasas vacías de coraje y garra fueron despedazadas por Alcázar, que no contento con el tanteo de 14-24 del tercer acto le endosó otro aún más doloroso si cabe al ya exlíder de la LEB Plata. El cuarto período concluyó con un sangrante 15-32 que no tiene excusas de ningún tipo. El Covirán sólo persiguió con énfasis a los colegiados, cuyos cerebros habrían devorado de buena gana por la sucesión de errores en sus dictámenes. En cambio, esa voracidad hacia los colegiados desapareció a la hora de defender al adversario, quien campó a sus anchas sin que nadie le molestase.

Así se cocinó la segunda derrota de la temporada en el Palacio, la sexta en el cómputo general y que trae consigo la pérdida del liderato. El triunfo de Ávila el pasado viernes en Valladolid le garantiza sobrepasar en el cuádruple empate en la primera posición a los nazaríes, cuyo estatus en la Liga podría empeorar -o no- en función de lo que hagan hoy Lucentum y Sammic en sus respectivos choques como locales ante Albacete y Tarragona.

Lo único claro es que Pin y su cuerpo técnico deben hilar fino para borrar cuanto antes el recuerdo de esta hecatombe. Los signos vitales deben regresar cuanto antes a los integrantes de la plantilla nazarí, que han de cesar de comportarse como en un casting de 'The Walking Dead' pues en una semana estará en juego la Copa.