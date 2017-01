El balsámico efecto de las victorias

Al 'subidón' experimentado por el Covirán en la víspera de Nochevieja, cuando se certificó el liderato al término de la primera vuelta y la condición de anfitrión en la Copa LEB, le continuó el varapalo de perder en Ávila, con un tiro libre ya con el reloj a cero y, para más 'inri', a manos del exjugador Fernando Fernández. La venganza de 'Ferfer' dejó fríos a los nazaríes, que esta tarde (18.30 horas) persiguen el balsámico efecto de la victoria en su enfrentamiento contra el Alcázar. De hecho, el eslogan lanzado por el club para este encuentro no deja lugar a dudas del deseo rojinegro: «Si nos caemos, nos levantamos».

La plantilla de Pablo Pin tratará de recomponer su equilibrio frente al conjunto castellano, un recién ascendido que habita en el ecuador de la clasificación con ocho victorias e igual cantidad de derrotas. Su condición de novato en la LEB Plata la ha compensado con un enorme despliegue en sus encuentros como local, donde ha sacado siete triunfos. El único a domicilio lo firmó justo antes de Navidad al imponerse en la más que compleja cancha de Zornotza (58-64), un escenario del que el club nazarí y muchos otros salieron escaldados.

El Covirán afronta este partido con la motivación de recomponerse de su último tropiezo, un sentimiento aderezado con las ganas de revancha contra Alcázar. La escuadra manchega fue la responsable de la primera mueca de los nazaríes en esta campaña (70-68), después de que se le escapara el triunfo en los últimos minutos de un choque que parecía estar controlado por los visitantes ya en el último acto.

Las anomalías que rodearon ese duelo -el primero sin el lesionado Iván Martínez y en el que Pin se ausentó por enfermedad- contribuyó a un exceso de relajación que aprovecharon los locales para anotarse la victoria con una gran actuación de Laguerre (16 puntos). El escolta estadounidense -con una media anotadora de 13'1- será una vez más uno de los jugadores a vigilar por la defensa granadina, quien también tendrá que estar pendiente del base Will Thomas (10'3 puntos) y del interior Nacho Díaz, el mejor integrante de Alcázar con 10'3 puntos y 5'7 rebotes (13'1 de valoración).

El técnico del Covirán señala que el adversario de esta tarde «tiene mucha facilidad en el uno contra uno. No es un equipo alto e intenta paliarlo a base de velocidad. Además, es el segundo club que más triples mete de la Liga. Genera ventajas para tiros fáciles y juega con cuatro hombres que poseen buenos porcentajes de tres puntos».

Para detener las acometidas manchegas, Pin aboga por «ser sólidos en defensa, no perder el balón de forma tonta y controlar el rebote defensivo». Este último aspecto preocupa al entrenador granadino, dado que «llevamos un par de partidos sufriendo ahí, así que les he pedido más actitud a la hora de bloquearlo. Los grandes deben tener más contacto para ganar la posición y los exteriores más actividad para ganar los rechaces largos». Regresar a los mandamientos básicos en los equipos de Pin será fundamental para no palidecer en el cuádruple empate en el liderato junto a Lucentum, Sammic y Ávila.