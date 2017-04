Un esfuerzo para disfrutar mucho

De espectacular cabe calificar la 35 edición de la Media Maratón Ciudad de Granada, que conllevó como principal novedad el cambio de recorrido y la celebración en un horario vespertino, justo antes de que se hiciera la noche. Los calificativos fueron unánimes por parte de los participantes, que disfrutaron a tope mientras recorrieron los algo más de 21 kilómetros por las calles más históricas de la ciudad. El paso por las callejuelas del Albaicín, la Cuesta de Gomérez, Reyes Católicos o la carretera de Murcia fueron zonas donde se apostaron muchos ciudadanos para dar ánimos a los 2.139 corredores que participaron en una carrera que supone un cambio histórico por los cambios que deparó.

La victoria absoluta fue para el gran favorito. El granadino Manuel Santiago (CD Olimpo) cruzó la línea de meta de forma destacada y repitió triunfo con el estreno del nuevo recorrido. Paró el cronómetro en 1:11:25, lo que supone 3:23 el kilómetro. Un gran tiempo, si se tiene en cuenta la singularidad del trazado, con diversas subidas que lo hicieron más duro y no apto para establecer buenas marcas. El ganador impuso un ritmo terrorífico, que no pudo aguantar ninguno de sus rivales más directos en la pugna por el podio. El jienense Alejandro Jiménez (Unicaja) acabó segundo, a más de dos minutos, mientras que en el tercer puesto terminó Carlos García Hurtado (Inverse), a más de cinco minutos de Manuel Santiago.

En la categoría femenina la triunfadora fue la atleta jienense Lourdes González (AD Marathón), que firmó un espectacular tiempo. Completó la Media Maratón en 1:25:41. En el segundo puesto se clasificó Zhor El Anrani (Club Atletismo Maracena). Llegó a cuatro minutos y medio de la ganadora. La tercera posición fue para María Victoria García (CD Pozo Norte), a siete minutos de Lourdes González.

Medio recorrido

En la carrera de 10 kilómetros venció Benami Barros. Realizó un tiempo de 38:00. A poco más de un minuto acabó Arturo Varea y en tercer lugar llegó Fernando Luis Velázquez. En esta distancia reducida participaron solo un centenar de corredores, que optaron por realizar la mitad de la prueba, al estimar que no iban a poder soportar tantos kilómetros en las piernas.

La prueba se inició con puntualidad. Fue el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, el que efectuó el pistoletazo de salida para los dos millares de atletas que se apostaron en la zona de salida del paseo Emperador Carlos V, junto al Palacio de Deportes. Mucho antes de que empezaran a correr, muchos estuvieron calentando en las calles adyacentes

Fue numeroso el público que hubo en la Cuesta de Gomérez y en otras zonas de la ciudad

para ir lo suficientemente preparados al inicio de la carrera.

Se rodeó casi toda la ciudad, de sur a norte, y con el paso posterior por las zonas más emblemáticas y monumentales. La carretera de Murcia, las calles del Albaicín, la Cuesta de Gomérez, Reyes Católicos y Paseo del Salón fueron los lugares donde se congregaron muchos viandantes, que animaron con fervor a los participantes, que se crecieron con ese empuje y soportaron mejor los esfuerzos que se establecieron con este nuevo trazado.

Pudieron observar bellas estampas de la ciudad y un gran ambiente por la ciudad. Muchos turistas en el paso por las partes que concitan a un mayor número de visitantes, que dieron un gran colorido a una prueba de gran belleza. El tiempo también acompañó. Menos de 20 grados cuando se dio la salida, lo que evitó el calor que acompañó otras veces cuando se celebraba durante la mañana. Muchos corredores se acercaron para felicitar a los organizadores y hasta les pidieron que se repitiera el recorrido en sucesivos años y también el horario.

Prueba de lujo

Manuel Santiago, el ganador absoluto resaltó que la carrera resultó «espectacular». Añadió que «fue bastante dura, sobre todo en el paso por la Cuesta de Gómerez, pero como había tanto público, casi ni te enteras del esfuerzo». Fue a partir del cuarto kilómetro «cuando ya me quede solo y fui regulando. Las sensaciones fueron muy buenas. La temperatura fue ideal y creo que es un acierto que sea por la tarde. No he vivido una carrera como esta, fue un lujo. En la parte del centro había muchísima gente animando».

La vencedora en la categoría femenina, la jienense Lourdes González, comentó al finalizar la prueba que le había «encantado». Recordó que «sé que hubo críticas respecto al circuito porque era duro. Pero todos los medios maratones son planos para hacer marcas y esta de Granada fue para disfrutarla. Por la zona de Albaicín me dieron ganas de llorar, porque el público me animó mucho. Fue impresionante ver las calles llenas. La gente me fue llevando y sentí algo increíble. La subida a la Alhambra fue espectacular».

Alejandro Jiménez, el segundo clasificado masculino, también quedó encantado y manifestó que le pareció «un recorrido muy chulo. Fue en el kilómetro cuatro cuando me soltó Manuel Santiago y ya fui solo. Fue preciosa la prueba con el nuevo trazado. Me encantó porque hubo mucha gente animando y resultó una gozada. El tiempo que hice entraba dentro de mis expectativas. Correr a esta hora me viene mejor y el tiempo acompañó. El Paseo de los Tristes estaba lleno de gente».

También Zhor El Amrani, segunda clasificada femenina, comentó que «este año era diferente, con un recorrido más duro, pero fue muy chulo. Había cuestas, aunque eran preciosas. A mi me gustó mucho. La gente nos aplaudió y en sitios donde te faltan las fuerzas te animaban mucho y así pesan menos las piernas». Respecto a su posición apuntó que «sabía que iba a quedar segunda, porque Lourdes tiene más nivel que yo para imponer más ritmo. El año pasado sí pude ganar yo».