Denuncian el uso de la Facultad de Ciencias Políticas para una charla en defensa de Stalin La UGR dice que no es un acto organizado por la institución y que esperan que prime entre ponentes y asistentes el «sentido común y talante dialogante» A. G. P. GRANADA Lunes, 16 abril 2018, 19:07

«Ante la grave utilización de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, para dar una charla en defensa de Stalin el próximo día 27 de abril, VOX Granada quiere manifestar que incumbe al decano correspondiente y también a la rectora de la Universidad, velar por la pureza de los contenidos objeto de enseñanza para el conocimiento de los alumnos, de forma que no sean dispuestos recursos públicos para hacer apología de un criminal». Así denuncia el partido político VOX la charla que está prevista celebrar en el centro de la calle Rector López Argueta.

Desde la Oficina de Gestión de la Comunicación de la institución universitaria granadina explicaron que «se trata de un acto no organizado por la UGR. Ni siquiera por la facultad en la que se celebra. Lógicamente, ignoramos el contenido exacto de las charlas que vayan a realizarse, por lo que la Universidad de Granada no puede actuar preventivamente en contra de la libertad de expresión. Confiamos, eso sí, que tanto entre los ponentes, como entre el público asistente, prime el sentido común y el talante dialogante que deben caracterizar la actividad académica».

Desde VOX, a través de una nota de prensa, lamentan que «utilizar instalaciones universitarias donde se defienda a Stalin tiene, desde el punto de vista de la enseñanza y transmisión del conocimiento poco apoyo, pues del genocidio no puede quedar otro recuerdo que evitar que suceda nunca más. Los que hacen apología de ello, por el medio que sea, aprueban sus actos y métodos y la Universidad no puede hacerse cómplice si lo defendiera, ni tolerar o permitir tal ensalzamiento o defensa».

En esta línea, continúa en su crítica y advierte que «si la Universidad permite que a jóvenes generaciones les sea inyectado un comunismo criminal, en su avance no conseguiremos otra cosa que el retroceso a tiempos en que la vida y libertad de los hombres estaban en manos, en muchísimos casos, de asesinos cobardes. Y el todo vale como fundamento de la libertad de expresión no puede utilizar medios públicos en defensa del mayor criminal de la historia. Aprendamos de los propios ciudadanos de la ex URSS, que tienen perfecto conocimiento de quien fue ese criminal que ensalzamos en España». Añade: «Vox Granada, quiere una Universidad comprometida con la transmisión de conocimientos veraces, y que utilizando el método crítico, conforme hombres libres, íntegros y amantes de la verdad».

La charla 'En defensa de Stalin' ha sido organizada por el grupo denominado Universidad Obrera.