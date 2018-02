Denuncia haber sido violada en una vivienda de Gonzalo Gallas El caso llegó ayer al Juzgado de Instrucción número 9 que estaba en funciones de guardia JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Jueves, 1 febrero 2018, 03:22

Una joven de 25 años denunció ayer por la mañana una presunta agresión sexual cometida en un domicilio de Gonzalo Gallas, según información recabada por este periódico de fuentes próximas al ámbito judicial. La denunciante pasó ayer por la mañana un reconocimiento forense y también fue atendida en el Hospital Materno Infantil de la capital granadina de las posibles heridas que le dejó la agresión sexual sufrida.

La joven denunciante no es de Granada. Estaba en la capital para participar en una fiesta junto a unas amigas y amigos. Los hechos sucedieron posteriormente a la participación de la denunciante en esa fiesta. Al finalizar, decidió marchar con dos personas. Una de ellas la invitó a subir a una vivienda de la calle Gonzalo Gallas, donde supuestamente se consumaron los hechos sobre las cinco o seis de la madrugada. La víctima manifestó haber bebido más alcohol de lo habitual, de lo cual supuestamente se aprovechó el agresor para consumar una presunta relación sexual no consentida. El caso llegó ayer al Juzgado de Instrucción número 9 que estaba en funciones de guardia. Los investigadores policiales buscan ahora al presunto autor de los hechos que, según fuentes consultadas en la Jefatura de Policía, aún no estaba detenido anoche.