Las declaraciones de los supuestos contratos 'fantasma' de Emucesa comienzan este mes

El órgano que investiga si hubo contratos 'fantasma' en Emucesa durante el anterior gobierno municipal, el Juzgado de Instrucción 9 de la capital, ha puesto ya fecha a las primeras declaraciones que se practicarán en el marco de esta causa penal. Serán, salvo cambios de agenda imprevistos, los días 13, 23 y 28 de marzo, según informaron ayer a IDEAL fuentes judiciales.

Según estas mismas fuentes, la edil del PP María Francés tendrá que comparecer como investigada el 28 de marzo, para dar las explicaciones pertinentes en su condición de ex consejera delegada de la empresa que gestiona las instalaciones del cementerio. Cinco días antes, el 23 de marzo, el magistrado tomará declaración al exedil del Ayuntamiento de Granada Eduardo del Moral.

El primero que pisará el despacho del magistrado José Luis Ruiz Martínez, en los juzgados de la Caleta, será el autor del informe en el que se detectaron las supuestas irregularidades, J.A.F.U., aunque lo hará como testigo y a fin de que ratifique el documento. Será el próximo martes, día 13.

Como informó este diario a finales de enero, el consejo de administración de Emucesa acordó llevar a la vía penal este caso que, presuntamente, habría beneficiado a cinco personas del entorno del PP, quienes, según el actual gerente, no pisaron las oficinas. La denuncia iba a dirigirse contra los dos responsables políticos de Emucesa en los gobiernos de Torres Hurtado y los cinco contratados entre 2005 y 2012.

Se da la circunstancia de que a raíz de salir este asunto a la luz pública, una de las beneficiarias de uno de los supuestos contratos 'fantasma' de Emucesa que se firmaron durante el gobierno de José Torres Hurtado (PP), ha devuelto los 16.836 euros que cobró por el trabajo que no llegó a realizar. En su caso, no prestó los servicios al darse de baja al poco tiempo de firmar «debido a motivos médicos acreditados». Esta trabajadora, que estuvo contratada por Emucesa -la empresa que gestiona el cementerio de Granada- apenas cinco meses, ha reintegrado las cantidades que percibió «a la vista de que no pudo llegar a realizar su trabajo por sus padecimientos físicos y psíquicos». La suma devuelta se correspondía con los salarios percibidos entre julio y diciembre de 2011 y los costes de la Seguridad Social.