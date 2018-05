Una decena de personas apalea a un hombre con barras de hierro y palos de béisbol en Granada Zona de Neptuno. / Carlos Balboa De momento, nadie ha presentado denuncia en dependencias de la Policía Nacional JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Martes, 1 mayo 2018, 19:27

Un hombre de 41 años ingresó la pasada madrugada del sábado en un hospital granadino tras recibir una brutal paliza por parte de una decena de personas frente a una discoteca en la zona de Neptuno. Los atacantes utilizaron barras de hierros y palos de béisbol durante la agresión, según señalaron los testigos al servicio de emergencias del 112.

De momento, nadie ha presentado denuncia en dependencias de la Policía Nacional.

El servicio de emergencias del 112 recibió distintas llamadas de particulares sobre las 5 horas del pasado sábado 28 de abril. Las mismas alertaron de una pelea frente a la puerta de una discoteca. Avisaron de la presencia de una decena de personas armadas con barras de hierro y palos de béisbol, que estaban agrediendo brutalmente a una persona. También describían a los atacantes como ciudadanos de países del este.

Cuando la Policía Nacional se personó en el lugar de los hechos, allí no quedaba nadie. Tampoco hay denuncia presentada; al menos, hasta ayer al cierre de esta edición. La víctima fue ingresada en un hospital, concretamente en la UCI, en estado grave tras la paliza recibida y permanece en el centro sanitario, aunque su evolución es favorable. De momento, se desconocen las causas que originaron esta brutal agresión y quienes fueron los agresores. No hay detenidos y será difícil esclarecer los hechos si no se presenta denuncia.