«No deberíamos descalificar a los magistrados de la sentencia de 'La Manada'» El jurista, que aparte preside una de las secciones civiles del tribunal provincial, posa junto a la sede donde está su despacho, en la Plaza Luis Rosales. / ALFREDO AGUILAR Entrevista a José Luis López Fuentes, presidente de la Audiencia Provincial de Granada | El magistrado avanza a IDEAL que ya existe un 'borrador' para la unificación de las secciones de la Audiencia en Plaza Nueva YENALIA HUERTAS GRANADA Domingo, 29 abril 2018, 13:51

José Luis López Fuentes (Jaén, 1958) no decepciona. Lo contesta todo de forma razonada, con fundamentos, como hace en sus sentencias civiles. Si las cosas salen como espera, culminará su primer mandato de cinco años con su principal objetivo cumplido: que la Audiencia tenga un edificio único y propio. La Junta le ha pasado ya los planos, algo que desvela con optimismo. Reconoce, eso sí, que en Granada todo va como más lento.

-La sociedad está indignada con la sentencia de 'La Manada'. ¿Cree que es justa?

-Esta sentencia y todas las demás pueden ser criticadas y criticables, y a unos les puede parecer justa y a otros no. Sin duda alguna es una sentencia polémica, que ha tenido una gran repercusión social. Y debe ser la sociedad la que, de estimarlo necesario, impulse los mecanismos para reformar las leyes y aumentar las penas señaladas a los tipos penales relacionados con las agresiones sexuales. Yo creo que, con independencia de consideraciones jurídicas, de los hechos probados de esta sentencia es de donde deben extraerse los argumentos necesarios para entender reformables los tipos penales y agravar, en su caso, las penas. Pero en todo caso tenemos un sistema judicial que en líneas generales funciona bastante bien.

-Existe la posibilidad de recurrir...

-Y existiendo la posibilidad de recurrir la sentencia a instancias superiores no deberíamos descalificar, como se ha hecho por muchos, a los magistrados del tribunal que la ha dictado, pues han valorado libremente las pruebas y han dictado una sentencia conforme a esa valoración, y aunque no compartamos sus argumentos y conclusiones, deberíamos ser más prudentes en nuestros comentarios. El Tribunal Supremo tendrá la última palabra. Por tanto, vamos a seguir confiando en la Justicia.

-¿Piensa secundar la huelga de jueces prevista?

-Tendría ahora mismo que esperar información sobre qué es lo que va a pasar. Desde luego, respaldo todas las reivindicaciones que hace la carrera judicial: las condiciones laborales, el sistema de elección de los miembros del CGPJ, la modernización de la justicia, el aumento de las plantillas judiciales... Sí que es cierto que son ya un poco reivindicaciones históricas y que creo que el colectivo judicial, compuesto por aproximadamente por 5.000 jueces en toda España, tiene que ser dignamente retribuido o por lo menos facilitar que la importante labor que desempeña se realice de la mejor manera posible. Porque el servicio público que prestan los jueces es muy importante.

-Con los sueldos que tienen hay gente que no entiende que se quejen de salario.

-Llevamos con el sueldo congelado desde que empezó la crisis. Es más, yo llegué a perder 500 euros al mes y todavía no los he recuperado... ¿Que estamos bien pagados? No lo discuto. Efectivamente uno, cuando se coloca en la escala social de retribuciones y mira la cantidad de españoles que ganan menos que un juez... Pero yo creo que nuestros sueldos están congelados desde hace ya mucho tiempo y que por la importante labor que desarrollamos necesitamos una actualización conforme a la normativa aplicable. Al igual que los funcionarios en general, nosotros también hemos perdido un poder adquisitivo muy importante. No estamos reivindicando nada que no reivindiquen los demás funcionarios.

-¿La justicia está politizada?

-Pues... a ciertos niveles creo que puede ser que esté politizada. Pero hay que distinguir lo que es el CGPJ del juez a la hora de dictar la sentencia. El CGPJ, que es el órgano de gobierno de los jueces, es un órgano constitucionalmente político. Sus miembros no ejercen función jurisdiccional, quienes la ejercen son los jueces. De hecho, a los miembros del CGPJ los eligen el Congreso y el Senado, es decir, políticos. Otra cosa son los jueces. A los jueces no nos eligen los partidos políticos y yo creo que cumplimos nuestra labor de forma totalmente independiente, con independencia de que pueda haber algún caso en el que algún compañero pueda moverse por motivaciones políticas... Yo creo en la independencia del juez a la hora de dictar sentencia y, en cuanto a la politización de los órganos de gobierno del poder judicial, desde el momento en que los miembros del CGPJ son elegidos por el Parlamento y no por los propios jueces, puede existir el peligro de la politización de la justicia.

-¿Siguen haciendo los políticos un uso abusivo de la justicia o se han relajado ya un poco?

-No (rotundo). Yo creo que siguen haciendo un uso abusivo. Desde mi punto de vista, creo que no es bueno judicializar la vida política y creo que los partidos deben moverse en otra órbita ajena a la justicia hasta donde se pueda. Cuando existen ya delitos de corrupción o se comete cualquier otro tipo de delito bajo la función pública que desarrolla un político ocupando un cargo público, evidentemente hay que acudir a la justicia. Lo que no está bien es la utilización torticera de la justicia con fines políticos. Por ejemplo, interponer denuncias que se sabe que van a acabar en nada pero que van a tener una repercusión mediática importante. A veces se utilizan para dañar al adversario político y eso es lo que yo creo que no debería de hacerse.

-¿Cree que unos partidos lo hacen más que otros o todos por igual?

-Todos por igual.... Lo veo en la prensa: en una ocasión les toca a unos y en otra ocasión, a otros.

-Una de las mejoras que reclaman en la Administración de Justicia es que se culmine el proceso de digitalización. ¿Cómo va el 'papel cero' en la Audiencia?

-En la Audiencia no tenemos todavía 'papel cero'. Así como el expediente digital ya sí es una realidad en los órganos unipersonales -en la mayoría de los juzgados de Primera Instancia lo es-, cuando pasa a la Audiencia todavía no podemos acceder a él a través del ordenador. Desde los órganos unipersonales nos remiten un cedé y lo que hacemos es imprimir y hacer más papel. Como sabe, trabajamos no solo en nuestros despachos de los juzgados, sino también en nuestras casas y necesitamos tener acceso al expediente digital desde cualquier ordenador. Eso, hoy por hoy, no lo tenemos. Nos falta un programa, un enlace, que tiene que instalar la Junta de Andalucía y esperamos que lo haga lo antes posible. Granada debería de ser pionera en muchas cosas, sobre todo a la hora de la modernización y de los planes piloto, pues aquí está la sede del TSJA y somos la capital judicial de Andalucía. ¡Qué menos que fuéramos un ejemplo a seguir!

-¿Y Lexnet -el sistema de notificación telemática- funciona bien?

-Sí, funciona con corrección. Ha habido algunos días en los que ha habido incidencias muy concretas y particulares, pero con carácter general Lexnet funciona bien.

-Las secciones penales previstas para el TSJA siguen sin ponerse en marcha. ¿Alguna novedad?

-Lo que deseamos es que por lo menos en un primer momento se aumenten las plazas de la Sala de lo Civil y lo Penal de Granada. Y luego, en un futuro, ya se verá. Yo fui, junto con el presidente y algunos... pocos compañeros, los que nos opusimos al traslado de las secciones. Pero, en fin, creo que hay unas influencias y unas presiones muy grandes a nivel político para que sean secciones desplazadas. Me conformaría con que en los próximos años lo único que se hiciera fuera aumentar las plazas de la Sala de Granada y esperar acontecimientos.

-¿Cree que esa presiones políticas también ha podido influir en la falta de creación de órganos este año en el partido judicial de Granada?

-Pues puede ser. Yo me he quedado verdaderamente sorprendido de que a Granada solo haya venido un juzgado, que es el número 4 de Santa Fe, y que no se hayan atendido otras peticiones que se hicieron desde la Sala de Gobierno del TSJA.

-¿Y cuáles eran?

-Eran, entre otras, el aumento de los juzgados de Primera Instancia y la creación de una plaza más de magistrado para las secciones penales, que siguen siendo en la Audiencia Provincial las más necesitadas de refuerzo y, además, de forma urgente. Que en Granada se cree un solo juzgado no lo puedo entender... No sé si responde a motivaciones políticas o a que no lloramos lo suficiente. Granada está muy necesitada de creación de órganos judiciales. Y no solamente en la capital, también en los pueblos.

-¿Los magistrados de la Audiencia están saturados? Según el juez decano la sobrecarga está afectando a la salud de algunos jueces.

-En las secciones penales también ocurre. No es de extrañar que por la sobrecarga y también por la complejidad de los asuntos los magistrados decidan en cualquier momento abandonar estas secciones para irse a un juzgado o destino más cómodo de trabajo. Ya ha pasado. La razón ya no es tanto el número de asuntos, que también, sino la complejidad, pues los asuntos penales de hoy en día no son los de hace 30 años. La aparición de nuevas figuras delictivas relacionadas con la corrupción genera unos asuntos que al final desembocan en unos macrojuicios que son complejos. Por ejemplo, hemos tenido el del 'caso Alhambra' y ahora se avecina otro para el mes de junio.

-La sentencia del 'caso Alhambra' tardó en dictarse más de un año.

-No es frecuente que ocurran estas situaciones de retraso en el dictado de una sentencia, pero también hay que justificarlo por la complejidad. Hay casos y casos.

-¿Están notando ya en las secciones civiles un aumento de recursos por las cláusulas suelo?

-La Sección Tercera, que yo presido, es la que tiene las competencias exclusivas en materia de cláusulas abusivas. En 2017 se han registrado 779 asuntos, cuando en 2016 fueron 689 y en 2015 un total de 637... Casi cien asuntos más nos han entrado el último años. Veníamos señalando una media de cinco ponencias a la semana y ya vamos por ocho cada magistrado. El número de resoluciones también se ha disparado: en 2017 hemos puesto, entre autos y sentencias, 642, cuando el año anterior habíamos puesto 560. Creo que ha sido un error concentrar en un solo juzgado la tramitación de las cláusulas suelo.

-Aún no se han trasladado todas las secciones de la Audiencia al edificio de Plaza Nueva. ¿Para cuándo espera que se materialice el proyecto?

-La verdad es que soy optimista. En las visitas que ha hecho a Granada la consejera de Justicia se comprometió a que la unificación de las sedes judiciales en la ciudad fuera una realidad lo más pronto posible. Y la verdad es que ya tenemos un borrador, o mejor dicho: un proyecto de Plaza Nueva número 8, que ha realizado la Junta de Andalucía y del que le he dado traslado al resto de magistrados de la Audiencia para que me den su opinión. Si todo fuera bien y más rápido de lo que se prevé, posiblemente en cuestión de año y medio o dos años como mucho podamos estar ahí. Soy optimista porque veo las intenciones y que se está haciendo ya alguna actuación. Yo no sé qué pasa en Granada pero aquí las cosas son muy lentas. Cuando acabe mi mandato de cinco años -termina en junio de 2020- me gustaría haberlo inaugurado, aunque no sé si estaré yo cuando se inaugure.

-¿Piensa optar a la reelección?

-No tengo inconveniente; estoy encantado.

-Haría falta también un servicio de atención al ciudadano.

-No hay en ninguna de las sedes de Granada y eso es una cosa totalmente alarmante. Estamos pendientes de la unificación, pero lo cierto es que un ciudadano entra en una sede judicial y no sabe quién le puede informar o dónde se puede quejar, hacer una sugerencia o reclamación. Y eso lo hay en todos los sitios.

-¿En la Audiencia hay plan de emergencias y evacuación?

-Sí, el Consejo General de Poder Judicial lo está supervisando. Lo que sí hecho yo en falta en la Real Chancillería son desfibriladores. Sobre todo debe haberlos donde más afluencia de público hay, y en la Caleta sí hay gracias a las gestiones del decano, muy buenas por cierto.

-Y hablando de situaciones críticas, ¿qué opina de lo que ha pasado en Cataluña?

-En el momento en que las leyes se incumplen y se desobedece al máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, es evidente que estamos llegando a un punto de una enorme trascendencia para el futuro de España. Yo no soy muy optimista; no veo con buenos ojos lo que está ocurriendo, porque creo que ha calado muy hondo en la sociedad. La división que existe en Cataluña es tremenda y creo que nos equivocamos con la transferencia de competencias en materias como la Educación.

-¿No tendrá usted un máster?

-Pues (sonríe) no, ni quiero a la vista de las circunstancias. Tengo una carrera de Derecho y unas oposiciones a judicatura. El empleo que hagan los políticos de ese tema es político y no judicial, salvo que se demuestre que ha habido alguna falsificación de firma.