«Cuando los datos de la Sala de lo Penal del TSJA justifiquen que las plazas se doten lo haremos» Rafael Catalá posa para este diario frente a las escalinatas de la Subdelegación del Gobierno. / Alfredo Aguilar Entrevista a Rafael Catalá, ministro de Justicia | El caso Juana Rivas, la tardanza de la sentencia del fraude en la Alhambra o el malestar por la no creación de juzgados en la capital este año. El ministro analiza en esta entrevista para IDEAL la actualidad local y nacional YENALIA HUERTAS Granada Martes, 6 marzo 2018, 02:25

El encuentro transcurre a primera hora de la tarde en la Subdelegación del Gobierno. Ha salido tímidamente el sol después de una mañana de 'lluvia' de trabajo para el titular de Justicia, que en su agenda hizo parada en el TSJA, donde aún no se ha reforzado la sala de lo Penal. También impuso al decano de los abogados de Granada, Eduardo Torres, la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Aunque su agenda de ministro está siempre repleta, para él es un «honor y un privilegio» serlo.

-La actualidad nacional manda. Cataluña y el bloqueo de la investidura. ¿Hasta cuándo el 155?

-El artículo 155 se ha aplicado por primera vez en nuestra historia fruto de una circunstancia absolutamente extraordinaria. Estamos en una situación extraordinaria, prevista por nuestra Constitución pero que no es lo deseable. Lo deseable sería que cuanto antes se elija al nuevo presidente o presidenta de la Generalitat, que se forme gobierno y que se dedique a lo que tiene que hacer: cumplir con sus obligaciones y atender el interés general. Y lo deseable sería que eso suceda cuanto antes.

«Un asunto que se tarda doce años en enjuiciar ya identifica una justicia de muy baja calidad»

-¿Habrá nuevas elecciones?

-Ojalá no, porque es un mecanismo previsto para cuando la política no es capaz de encontrar soluciones ni acuerdos. En Cataluña el resultado electoral ha generado una mayoría de partidos que parece que podrían agruparse en torno a una mayoría independentista. Hubiésemos preferido que hubiese habido más escaños de los partidos constitucionalistas y, en todo caso, ahora tiene que formalizarse ese gobierno y, por lo tanto, que se lleve a cabo la gestión ordinaria de los asuntos y no volver a repetir elecciones.

-Hay quien ve a Puigdemont un cadáver político. ¿Usted lo ve así?

-Bueno, el señor Puigdemont es una persona que ejerciendo sus responsabilidades cometió, en mi opinión, gravísimas infracciones. Incumplió el propio Estatuto de Autonomía y la Constitución promoviendo un proceso de independencia que no cabe en nuestro modelo de convivencia. Debe asumir sus responsabilidades, política y judicialmente. Está huido de la justicia y me parece que es una situación de indignidad cívica. No puede ocupar ninguna responsabilidad institucional en esa circunstancia. Es una persona cuyo tiempo político ha pasado claramente.

«A nadie se le puede dejar aplicar la ley a su libre elección por mucho que sea una madre que tutela los derechos de sus hijos»

-También ha huido Anna Gabriel...

-Es distinto: es una diputada. No sé muy bien cuáles son sus circunstancias. En su caso, creo que es menor la responsabilidad y ella sabrá por qué ha elegido refugiarse en Suiza, en vez de atender sus obligaciones ante la justicia. Ya veremos si finalmente el juez instructor solicita una orden de extradición, si se lleva a cabo, en fin...

«Estamos firmemente comprometidos en la lucha por la igualdad»

-¿Cómo está viviendo usted el desafío independentista?

-Es una situación muy singular, única en 40 años de democracia. Algunos lo quieren comparar con el 23-F, pero no tienen nada que ver por el momento histórico. Es especialmente cualificado el desafío independentista de Cataluña porque se promueve una ruptura de España, de nuestra Constitución, por personas que ocupan posiciones institucionales, a quienes los ciudadanos les habían puesto ahí para cumplir con la ley y ellos pretenden alterar la convivencia. La parte positiva es comprobar que después del desafío hemos preservado los valores constitucionales.