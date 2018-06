El curso en el Ayuntamiento de Granada acaba sin notables ni sobresalientes

Izquierda Unida: una década de tesón en el Ayuntamiento

El concejal Paco Puentedura cumple este año una década en el Ayuntamiento de Granada. Este último mandato ha sido especialmente difícil porque ha estado solo en el grupo municipal, multiplicando su presencia en comisiones informativas y todos los foros en los que tiene representación. El concejal ha tratado de mantener el mismo ritmo de trabajo que en el anterior mandato, cuando eran dos ediles. Cuenta con un secretario de grupo, pero el trabajo se hace más difícil cuando él se tiene que hacer sus propias notas de prensa, acudir a la agenda oficial y mantener encuentros con colectivos o grupos vecinales.

Puentedura destaca habitualmente por estudiar a fondo cualquier asunto municipal en el que tenga que votar o dar su opinión y es un orador claro y que fundamenta sus posiciones. Y suele destacar en los plenos, algo que no es fácil dada la cantidad de grupos que hay en este momento. Ha mantenido una línea clara en materia económica desde el principio, oponiéndose a cualquier subida de impuestos. En aspectos puntuales no ha dudado en dar su apoyo al equipo de gobierno, aunque luego le haya criticado ferozmente en otros. Así, por ejemplo, apoyó el plan de ajuste, pero puso en duda la forma en que se gestó el acuerdo para traer el legado de Lorca.

Puentedura se ha ido forjando un conocimiento del Ayuntamiento en estos años, pero su futuro no está claro a partir de ahora, como no lo está tampoco el de las siglas de IU de cara a las próximas municipales. A nivel andaluz y nacional hay un acuerdo marco para que IU y Podemos vayan en listas conjuntas a las municipales, pero una cosa es lo que se pacta en Madrid y Sevilla y otra la que ocurre en los niveles locales. Puentedura afirma que estará dispuesto a hacer lo que diga su partido, tanto si supone continuar como si no. Pero también deja claro que no será fácil una confluencia con la formación morada, porque es un camino que ya se exploró hace unos años y no resultó sencillo a nivel local.