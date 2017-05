Italia y Portugal se disputarán la corona de Eurovisión, salvo sorpresas

Italia y Portugal han llegado a la final del festival Eurovisión 2017 como los grandes favoritos, salvo sorpresas, para la gran gala que albergará este sábado el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev.

Tan solo Bulgaria, Suecia y Armenia se atreven a soñar con revertir los pronósticos de las casas de apuestas, que en Eurovisión suelen acertar, eso sí, con alguna excepción.

Finlandia y Estonia, que figuraban en la primera quincena de favoritos, se cayeron de sus respectivas semifinales, pero por lo demás las casas de apuestas han acertado con casi todos los candidatos que hoy están haciendo las maletas para volver a casa.

Eurovisión no revela cómo puntuaron los veinte países que sí superaron el corte en las dos semifinales -para no influir en el televoto del sábado- y que se encontrarán en la final con la anfitriona Ucrania y los cinco fundadores del festival que pasan directamente (España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia).

El italiano Francesco Gabanni es el gran favorito con su 'Occidentali' s karma' ('El karma de los occidentales'), un superéxito de corte electropop con el que ganó la última edición del Festival de San Remo y que se ha convertido en un fenómeno mundial, con más de 110 millones de reproducciones en YouTube.

España, en último lugar en las apuestas

España ocupa la última posición en las apuestas para el festival de Eurovisión 2017, según la casa de apuestas Sportium. Mientras, Italia se coloca como favorita para ganar el certamen.

En concreto, la victoria del candidato español, Manel Navarro, que competirá con la canción 'Do it for your lover', se paga a 151 euros por cada euro apostado, colocándose en último lugar.

Mientras, el representante de Italia, Francesco Gabbani, con su tema 'Occidentali's Karma', se sitúa como el favorito para ganar el certamen este año y su victoria se paga con 1,57 euros por cada euro jugado. Le siguen Bulgaria, Bélgica y Portugal.

Por otro lado, entre los menos votados se encuentran junto a España, Alemania y Croacia, seguidas por Finlandia y Ucrania, según informa la casa de apuestas.