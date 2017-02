El granadino Antonio Pagudo se confiesa en 'El Hormiguero'

Si hay una serie de televisión en nuestro país que tenga más éxito en cuanto a comedia esa es sin duda ‘La que se avecina’. La serie de Telecinco es líder de audiencia entre otras cosas por personajes como Javier Maroto que interpreta el bastetano Antonio Pagudo y que este lunes ha visitado ‘El Hormiguero’.

El granadino ha hablado sin tapujos de lo que supone ser famoso. En un tono muy afable, ha admitido que algunos lo confunden con su personaje en la ficción. “Poco a poco me van llamando Antonio, al principio hay mucho huevón y mucho pelocho” y de hecho “a mis hijos les dicen en el colegio que han tenido hermanos” ha explicado Pagudo.

Pero para tener una vida más normal, Antonio tiene un truco infalible: “Cuando termina la temporada me corto el pelo y me afeito la perilla para que no me reconozcan”. Si bien ser famoso no siempre tiene su lado bueno, el actor ha recordado una curiosa anécdota cuando empezó a salir en televisión. Antonio Pagudo ha relatado cómo “al principio te hace mucha ilusión que te reconozca así que un día salí de casa y vi que la gente me miraba y me habían confundido con Marron”.