Javier Sardà: «Me enganché a patadas con un profesor»

El comunicador Javier Sardà explicó en el programa 'Mi casa es la tuya' por qué escribió un libro llamado 'Infancia de mierda' en el año 2012. «En mi infancia hubo mierda porque estábamos en los tiempos finales del franquismo. Hubo un deporte que practicaban los profesores, el del acoso del acoso a hostia limpia», comenzó el locutor catalán antes de ilustrar la situación con varios ejemplos. «Estar haciendo una ecuación en la pizarra y el de mates, que era un sádico, ver que no te salía y te daba la cabeza contra la pizarra. Es espantoso y era la cosa más normal», explicó a Bertín Osborne. «Yo hubo un día, el día límite, en que me enganché a uno de ellos. Yo debía tener ya 14 años y... a patadas. Veía el pantalón de alpaca brillante y pim-pam», reconoció el periodista

Sardà recordó cómo era el contexto de la época y la aceptación: «Había padres, no era mi caso, que cuando decías 'en la escuela me pegan' decían: 'Por algo será'». Para el antiguo conductor de 'Crónicas marcianas' eso derivó en malos ejemplos para todos. «La agresión te enseñaba a ser agresor. Piensa que si los profesores eran así, los alumnos eran insolidarios, era un clima de competitividad enfermeizo», señaló.

No osbtante, Sardà recalcó que vivió una buena infancia con su familia y que era la situación lo que le disgustó. Además, aprovechó para aclarar que tampoco le gustaría que se pensara que es mejor el extremo contrario en el trato entre profesores y alumnos. «Que ahora estemos en otro momento en que en determinadas escuelas hay problemas y los profesores tengan serios handicaps y no te respeten es otra cuestión. Los profesores estan bastante desolados y no se soluciona a hostias», finalizó.