La gala más austera vuelve a recurrir a Dani Rovira

A pesar del calentón tuitero con el que Dani Rovira despachó a los críticos el año pasado, y en el que llegó a afirmar que no le había "compensado" presentar la gala de los Goya, el actor y humorista ha aceptado el encargo por tercera vez consecutiva. Una apuesta con la que la Academia de Cine y su recién estrenada presidenta, Yvonne Blake, pretenden caminar sobre seguro, convirtiendo de nuevo al malagueño en muro de carga de una estructura que, prometen, será más liviana. Se trata de un nuevo intento de dejar atrás las críticas a una ceremonia larga, lenta, con números musicales en ocasiones sonrojantes, intervenciones sin justificación lógica o monólogos a los que cuesta encontrar la gracia.

"Soy humano, por ser popular no soy un ciborg, y entonces exploté. Estaba intoxicado", explicaba hace unos días Rovira en una entrevista al diario ABC. "Pero no me arrepiento en absoluto de esa gala. Lo que más me fastidia es que la gente pensara que no fue buena, no solo por mí, sino por mis compañeros", añadía el humorista, que ha defendido su decisión de repetir como maestro de ceremonias señalando que "si no la llego a presentar, los cuatro borrachos infelices del Twitter (antes eran los borrachos del bar, ahora lo son del Twitter) se habrían salido con la suya".

En la pasada edición, los Goya 2016 dieron un paso adelante con una ceremonia-espectáculo en el Madrid Marriott Auditorium Hotel que festejaba tres décadas de historia de los premios. La gala empezó bien y con ritmo; con una mezcla de números de magia a cargo de Jorge Blass; actuaciones de Joan Manuel Serrat o Bibiana Fernández y Manuel Banderas a dúo; un homenaje a Luis Buñuel a golpe de tambor -cuya espectacularidad no retrotraía a Broadway pero la intención lo justificaba-; y el humor y el esfuerzo de Dani Rovira como elemento de aleación. Sin embargo, la gala fue perdiendo poco a poco su fuerza, volviéndose pesada. Superada la una de la madrugada, hora prevista para el final de la ceremonia, aún faltaban de entregar más de media docena de premios. No hubo manera de modificar el guion para acelerar el desenlace, enterrando un inicio ilusionante con un final al que le faltó fuelle. Sin embargo, casi cuatro millones de espectadores (3.949.000) siguieron por televisión el evento, que otorgó a la cadena pública una cuota de pantalla del 25,9%.

Breve, dinámica y poco reivindicativa

De ahí que los cambios prometidos por la presidenta de la Academia hayan generado tanta expectación. Según ha ido avanzado desde que asumiera el cargo en octubre, Blake quiere "una gala breve, dinámica y con humor, con mucho humor". Y da la clave de dónde tiene previsto meter la tijera. "Es muy importante que los galardonados entiendan que la ceremonia es un programa de televisión en directo, no pueden extenderse en sus agradecimientos", explicaba. "Hay que respetar el tiempo que uno tiene para agradecer un premio, tema en el que vamos a insistir como también lo haremos en el código de vestuario porque el cine también es glamour", avanzó la figurinista británica.

La presencia internacional, protagonizada el año pasado por Juliette Binoche y Tim Robbins, este año está asegurada con Sigourney Weaber, nominada por su papel en 'Un monstruo viene a verme'.

También será una gala sin mensajes políticos, según ha adelantado Rovira. "Dijeron que la anterior gala fue muy política, cuando había ocho chistes de cien y eso porque estaba nominada una película como 'B' (de Bárcenas). La gala de los Goya es como la funda bajera del colchón: metes tres picos y cuando vas a meter el cuarto se sale por el otro lado", explicaba el malagueño. El año pasado, los 190 minutos de gala dieron para que Antonio Resines, el entonces presidente, tocara en su discurso el IVA cultural o la piratería y defendiera que el cine "sí es cultura", por lo que "debería ser una cuestión de Estado, al margen de partidos e ideologías". Un discurso pronunciado ante un auditorio con amplia representación política. Desde el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, hasta el entonces líder del PSOE, Pedro Sánchez; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el líder de Ciudadanos, Albert Rivera; y el de IU, Alberto Garzón. Todos ellos mostraron su disposición por una bajada del IVA cultural en la alfombra roja. "Tenemos una sala con una mesa, cuatro sillas y un plasma. Podéis ir allí y dialogar los cinco", bromeó con ellos Rovira aprovechando la concurrencia.