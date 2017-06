Torbellino de pasiones

A eso de las once de la noche, cuando el concierto de Vanesa Martín entraba en la recta final, la puerta del Palacio de los Deportes era un fumadero y las barras, el punto de encuentro para compartir una copa, lucir vestidos e intercambiar alabanzas. «Qué fuerza transmite esta mujer, ¡y qué voz!», fueron los veredictos más repetidos por el público granadino. Pero antes conviene ejercitar la memoria. La malagueña se presentó como una absoluta desconocida cuando teloneó a Amancio Prada en Granada hace nueve años. Una aparición discreta que contrasta con la artista que anoche metió a 5.000 seguidores entusiastas en el recinto. Ahora, Vanesa tiene un millón y medio de oyentes mensuales en Spotify y trabaja con músicos de Bruce Springsteen, Bob Dylan o Bryan Adams. El mismo escenario que estos meses ha vivido veladas triunfales de 091, Crystal Fighters o Placebo se convirtió ayer en un confesionario de altas pasiones.

«No encuentro palabras para expresar todo lo que me ha removido. Aún no asimilo todo lo que acabo de sentir», expresaba a la salida Bea, otra fan conquistada. ¿Qué le ven a esta andaluza que hace una década abandonó su tierra para luchar por el oficio de la canción en Madrid? «Es que te toca la fibra. Los temas parece que cuentan mi vida al detalle», apuntaba Álvaro, universitario entregado a la causa. El rótulo luminoso anunciaba el protagonismo de 'Munay', título del reciente disco: un concepto indígena que representa toda una filosofía vital de amor a la creación. «Caminemos juntos hacia una misma dirección, tú y yo», arrancaba el poema sobre un colchón de rock estandarizado con el que pisó las tablas. Después, estallidos de luz, una batería trotona para entrar en ambiente y esa voz con regusto a quejío para guiar el karaoke colectivo mediante 'Nunca me conoció'. «Se me ponen los pelos de punta», decía uno en la grada del fondo.

Martín dio el salto a la fama y a los espacios talla XL en 2014 con 'Crónica de un baile'. En la capital nazarí desgranó el catálogo de exitazos de 'Munay', una crónica sentimental que recoge la afectación del bolero, el dramón heredado de Malú y la inmediatez lírica de una generación que, ya resabiada, como demostró su colega el poeta Marwan en el FiP de Granada, conoce los resortes para tocar la epidermis de la emoción. A sus 36 años, la propia Vanesa reconoce que le dan pereza las canciones que le hacen pensar demasiado. Con mayor o menor simplificación plana del relato, lo cierto es que sus composiciones resultan cercanas. El truco del dolor y la pompa. Las letras acuden a la parte visceral del mal de amores. Y su bagaje en el mundo de los cantautores le salva de caer en la vulgaridad. No en vano, su libro de poemas, 'Mujer océano', es otro éxito de ventas. Con su textura aflamencada, aunque solo sea un poquito, y sus confidencias a corazón abierto, Vanesa recordaba por momentos la inmensidad del repertorio del desaparecido Juan Gabriel. Los móviles ardían para contarlo en Instagram.

Habitual colaboradora de estrellas como Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Pablo Alborán o Manuel Medrano, Vanesa no olvida la ciudad en cuyos bares se ha curtido durante una década. Al homenaje explícito de 'Que se entere Madrid' se unen los versos de la flamante 'Hablarán de ti y de mí', himno feminista incorporado en 'Las chicas del cable', la primera serie original de Netflix producida en España. De la misma manera que desata huracanes con su fuelle, Vanesa puede mostrarse delicada como la brisa, deshojar cada palabra antes de lanzarse a bocajarro. Sazonó sus infiernos cantados con no pocas señas de gratitud. «Quiero escucharos cantar, quiero escucharos sentir», pidió a los granadinos, entre los que se reconocían canas, calvas y muchas, muchas mujeres. «Queda mucho por vivir y por hacer», aventuró.