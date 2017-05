El Bull Music 'afina' los escenarios

La organización del Bull Music Festival inició ayer la instalación del recinto que acogerá este nuevo acontecimiento musical dedicado a la música rock en Granada, ciudad que ha pasado de no contar con ninguno durante muchos años a albergar tres -GranadaSound, el más veterano, y En Órbita, son los otros dos-. Con un perfil 'rockero' más clásico y punk, aunque aderezado también con rock electrónico, rock aflamencado y un poco de funk, este nuevo macrofestival ha cambiado a última hora su ubicación y se ha trasladado finalmente a la Huerta del Rasillo porque el escogido de inicio, ubicado en el Camino de los Vacas, cuenta con un informe medioambiental desfavorable, según el Ayuntamiento de Granada. Un cambio que no ha estado exento de polémica y que no ha gustado a los vecinos que viven al otro lado de la A-44, junto al Hipercor.

Un grupo de operarios se encontraba ayer levantando los dos escenarios, el Bull Brugal -el más grande- y La Huerta. Ambos se han orientado en dirección a la Vega para dirigir el sonido hacia el Sur y amortiguar el efecto de la música en el entorno más cercano. En el escenario de mayor tamaño estarán las bandas más reconocidas que participan en este festival, que se celebra este sábado día 3 desde las 12.00 hasta las 2.45 horas. Será donde actúen Funkdación (12.30), SonDeNadie (13.45), Mala Rodríguez (15.00), Hora Zulú (16.30), Reincidentes (18.00), Loquillo (19.45), Carmencita Calavera (21.45), Estopa (23.30) y Eskorzo (1.30). Precisamente ayer la organización dio a conocer los nuevos horarios tras el cambio de ubicación. En el otro escenario, que estará cubierto completamente por una carpa, se podrá ver y escuchar a Varados (13.00), El Sombrero del Abuelo (14.30), Harry Up! (16.00), The Bronson (18.00), D'Baldomeros (19.00), 2maniaks (20.15 y 23.00), Gomad! & Monster (00.00) y The Zombie Kids (1.45).

Y también se podrá seguir la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y la Juventus a las 20.45 horas, ya que la organización ha tenido en cuenta a los aficionados al fútbol y ha decidido colocar una pantalla gigante para ofrecer el encuentro en directo y detener la música en este espacio durante dos horas.

El recinto se completa con zona de 'avituallamiento' con diversos puestos de comida y dos grandes barras de bebidas, una a cada lado del escenario principal, enfrente del cual se va a colocar, a unos 20 metros, una carpa de 40 metros de largo para resguardarse del sol en las horas diurnas de más calor.