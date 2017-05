The N.York Ska-Jazz Ensemble en el Planta

Habituales de los grandes festivales de jazz del mundo (también de los de reggae y música jamaicana, aunque aquí siempre han venido por libre sin empaquetar en programa alguno, ni de jazz ni de músicas jamaicanas) The N.York Ska Jazz Ensemble llegan este viernes 26 de mayo al Planta, su habitual cita ‘monodosis’ anual desde 2003.

La orquesta (por aquí en versión grupo) es una de las agrupaciones más solicitadas por los programadores por su originalidad y rendimiento en concierto, habiendo tocado en las muestras de Montreux, Newport, Montreal, North Sea, Quebec… Formados en origen por el saxofonista "Rocksteady" Freddie Reiter, el trombonista Rick Faulkner y el contrabajista Victor Rice en 1994 con componentes procedentes de nombres tan emblemáticos como The Toasters, Scofflaws y Skatalites, la NYSJE se centró en encontrar el puente histórico que unía Jamaica con New Orleans, dos lugares que con los puertos cubanos intercambiaron culturas durante siglos, hasta los cierres de fronteras y bloqueos de la últimos cincuenta años. No tuvieron que buscar mucho como se demuestra en su abundante discografía, donde Thelonious Monk, Abdulah Ibrahim o Charles Mingus cabalgan con elegancia sobre las sincopas jamaicanas. Desde esa idea inicial hasta hoy en día han pasado más de veinte años, tiempo en el que se han convertido en todo un referente de la música ska. Buceando en su formación encontramos al guitarrista español Alberto Tarin, de la escudería Sedajazz, al que sólo por su participación en el disco ‘Guitar music for small rooms’ (junto a Clapton, Metheny, Santana, Montgomery, Jeff Beck, Ry Cooder o George Benson) ya habría que ponerlo en mayúsculas. Refuercen la suelas para no quedarse a medias.