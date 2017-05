Diez consejos para esperar en un concierto de Ricky Martin

El calor no está poniendo fácil la espera para el comienzo del concierto de Ricky Martin. Desde primera hora de la mañana son muchas las personas que aguardan junto a las puertas de la Plaza de Toros a que se permita la entrada (en torno a las 18:30 horas) y poder coger un buen sitio.

El humor es clave para pasar el rato y, como explica Jose Oteros ( con un canal en Youtube) , entre los seguidores del cantante han acordado unos consejos para aquellos que deseen esperar junto a ellos.

"Lo primero, agua. Que no falte agua", asegura el seguidor cordobés de Ricky Martin. Hidratarse es básico si uno no quiere perder energía y dar el espectáculo en lugar de disfrutar de él. "Lo segundo, una sombrilla del tamaño adecuado, que aquí algunos se han traído unas pérgolas que no hay quien las sujete", continúa. El sol está cayendo muy fuerte hoy en Granada y es importante estar a la sombra para evitar los golpes de calor.

"Luego tus sillas, tus taburetes para poner los pies... Mis hermanas se han traído una banqueta para apoyarlos y que no se les hinchen las piernas con el calor. Todo eso hay que pensarlo". Este punto está muy claro. Con las piernas hinchadas no se puede bailar y un concierto de Ricky Martin en el que no se baila es una oportunidad perdida.

"La crema del sol es importante porque si no te vas a achicharrar", dice Jose. El moreno rojizo de unas chicas cercanas confirman perfectamente este punto.

"Una bandera de Puerto Rico, para que luego Ricky Martin la vea y piense que ha venido gente de su tierra. Y viene de Córdoba...", asegura Jose con mucha guasa. Es importante conectar con el artista y es mucho mejor hacerlo con una bandera que dando voces en el concierto. No todos cantan como él...

"Las entradas, muy importantes porque no entras...". Este consejo se explica por sí solo.

"Un tapón de plástico en el bolsillo, por si en la puerta te quitan el tapón de la botella y así puedes volvérselo a poner dentro y te dura el agua todo el concierto". Este consejo se puede seguir o no. Un refresco dentro del concierto, bien fresquito, puede ser salvador.

"Tener un bar cerquita. Nosotros estamos en la zona vip de la cola. Hay zona vip en el concierto y zona vip de la cola, que te puedes tomar un refresquito". Probablemente el más verdadero y se puede extender a todos los episodios de la vida de una persona. Siempre hay que permanecer cerca de los bares, zonas vip del día a día.

"La comida, imprescindible. Tienes que calcular según el número de horas que vayas a pasar en la cola. La alimentación hay que cuidarla", asegura Jose y confirma el resto. En las filas de personas que empiezan a rodear la plaza de toros se comprueba que han hecho caso. Hay jamón, salchichón, pavo, queso... No falta de nada.

"Muchas ganas, traer muchas ganas de pasarlo bien". Para Jose (y para todos) es el consejo básico para ir a cualquier concierto. No hay lágrimas, no hay nervios. Solo la música, el baile, el artista, tus amigos y tú. Y a pasarlo bien.

"Y atender a los medios, por supuesto, que vienen a trabajar". Lo dice Jose, asentimos todos.