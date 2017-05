El concierto de Ricky Martin en Granada, supervigilado

La Policía Nacional ha preparado un dispositivo especial de seguridad durante las horas previas al inicio del concierto de Ricky Martin en la plaza de toros de Granada. El reciente atentado perpetrado durante el concierto de Ariana Grande, en el que fallecieron 22 personas, ha obligado a la organización de la actuación del cantante portorriqueño a elevar el nivel de seguridad, que era de por sí bastante alto, ante el temor de que algo similar pudiese ocurrir en Granada. Fuentes policiales han corroborado a este periódico que un equipo de la policía de subsuelo ha estado revisando alcantarillas e imbornales en la zona para descartar que pudiese haber algún artefacto explosivo escondido en los alrededores del coso granadino.

En los accesos al recinto también se han extremado las precauciones, según ha comprobado IDEAL. Las puertas se han abierto a las siete de esta tarde, dos horas antes del inicio del concierto, y cada uno de los espectadores -en su gran mayoría público femenino- han tenido que atravesar un primer control de seguridad, donde han sido cacheados y donde han revisado bolsos y mochilas. La consigna era que no pudiera entrar a la plaza ningún objeto sospechoso. Tampoco bebidas o comidas. Una vez atravesado ese control efectuado por una de las empresas de seguridad contratadas por la organización, cada espectador podía acceder a la zona de control de entradas para finalmente introducirse en el recinto.

"Claro que está en la cabeza lo de Manchester, pero es mejor no pensar en ello. No podemos hacer nada, salvo disfrutar del concierto, que es a lo que hemos venido", señalaba un joven granadino mientras hacía cola para entrar a la plaza de toros. Ese sentir era similar en la mayoría de espectadores consultados. "Hace tres meses que compré la entrada, vengo con una pierna escayolada y aunque lo de Manchester está ahí, no podemos dejar que esta gente nos amedrente", apuntaba Pilar, otra fan de Ricky Martin que esperaba con sus muletas frente a la puerta de acceso al coso taurino.