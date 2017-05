Esperando a Ricky Martin

Hay amores por los que merece sufrir el calor, el cansancio, las miradas ajenas... Solo así se entiende que Jéssica y Érika, dos granadinas de 26 y 13 años, lleven desde el lunes esperando que la Plaza de Toros de Granada abra sus puertas y dé comienzo el espectáculo más importante del año: el multitudinario pase del 'fenómeno' Ricky Martin por la ciudad.

Las dos, y Verónica, la hermana de una de ellas que se turna con ambas, llegaron la tarde del lunes al ruedo y desde entonces acampan junto a las puertas ante la mirada asombrada de la gente. No es para menos. El intenso calor de estos dos días y la distancia temporal no han minado las ganas de unas fans que no se han movido ni para comer. Desde que llegaran hace más de 24 horas, han pasado la espera pendientes del móvil, siguiendo con la mirada el intenso trajín de técnicos que, desde finales de la semana pasada, han ido apuntalando todos los detalles del escenario en el que el venezolano cantará (y bailará) algunos de sus 'hits' más importantes esta noche a partir de las diez.

No ha sido fácil y no solo por las condiciones climáticas. El ruído de las grúas y la matraca de los martillos no han cesado ni un momento, pero el amor no entiende de estas historias. Érika y Jéssica, como ellas mismas reconocen, son "fans" del cantante, seguidoras de un artista que prefieren con los éxitos que le hicieron grande -'Livin la vida loca', 'María' o 'La copa de la vida'- y con los triunfos que en los últimos años le han aupado de nuevo a lo más alto -los 'featuring' con Yandel, Shakira o Maluma-.

Para ambas, Ricky Martin "es uno de los mejores artistas internacionales que hay, con un buen espectáculo que hace disfrutar". Por eso esperan, con la paciencia que dan las pasiones verdaderas, junto a la puerta con sus sillas de playa,su termo de café y una tienda de campaña que despliegan cuando cae la noche. La organización, que las vio llegar en la tarde del lunes, se ha volcado con ellas. La primera noche les puso un guardia de seguridad para que estuvieran en todo momento vigiladas y a lo largo del martes les facilitó una sombrilla para que pudieran hacer frente al sol. "Se han portado de maravilla", reconocen.

Ahora solo tienen por delante las últimas horas, que pasan lentas por la pantalla del móvil. "Estamos deseando que empiece", admiten. Lo podrán comprobar esta tarde, a partir de las seis y media, cuando el coso granadino se transforme en una gran discoteca, un escenario en el que ya se presiente la llegada del 'huracán' Ricky Martin.