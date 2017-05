«La buena música no tiene edad ni carné de identidad, sólo emociona»

El tenor granadino José Manuel Zapata no para. En su mente -«dedicada al mal», como ha dicho bromeando en alguna ocasión este auténtico 'showman' de la clásica- bullen las ideas. La penúltima ha sido 'Gardel Mediterráneo', dedicado al gran Carlos Gardel en el 80 aniversario de su muerte, y que este viernes presentó en Málaga después de una exitosa gira en nuestro país. Y la última, 'Concierto para Zapata y orquesta', donde da un paso más y se sitúa al frente de una formación como la OCG para brindar, una vez más, un divertimento de altura a quienes se acercan por primera vez a la mal llamada 'música culta'. La cita es el 2 de junio a las 20.30 horas en el Centro Cultural Manuel de Falla.

¿Qué es 'Concierto para Zapata y orquesta'?

Un cóctel de música y humor. Voy a coger la batuta y a dirigir a la Orquesta Ciudad de Granada en un espectáculo que desde el punto de vista escénico ha diseñado Paco Mir, uno de los componentes de Tricicle. La idea surgió en mi mente hace muchos años, a partir de un espectáculo que hizo el actor de la época dorada de Hollywood Danny Kaye con la Filarmónica de Nueva York en 1981, donde dirigía a la orquesta con una selección de obras muy divertidas de escuchar, trufando la actuación con comentarios jocosos y dialogando con el público. Paradójicamente, me pareció que se podía dar una vuelta más de tuerca a la comicidad, y a partir de ahí se construye este espectáculo.

¿Cuál es el esquema del recital?

Es, ante todo, una velada para que el público se acerque a la música clásica desde una perspectiva divertida. Por ello, intercalaremos piezas cortas -la obertura de 'La gazza ladra' de Rossini, por ejemplo, que dura once minutos, la vamos a dejar en cuatro-, y todas las piezas van a ser introducidas con un 'gag'.

¿Es un espectáculo para todos los públicos?

Por supuesto. El objetivo es que vengan familias enteras y lo pasen bomba. Que se lleven a casa esas pildoritas de música de Rossini, de Strauss, de Verdi, de Tchaikovsky o de Beethoven, muy dentro. He descubierto que la mejor dedicación que puede tener mi vida como artista es la de comunicarme con el público para que ame lo que amo yo, y eso sólo sé hacerlo a través del humor.

Es un proyecto ambicioso.

Es un proyecto bonito, ante todo. Y sí, es algo ambicioso, por qué no decirlo. De hecho, ya hay interés para hacerlo con otras formaciones, entre ellas la Orquesta Nacional de España. El estreno se va a hacer en Granada porque ese era mi deseo y porque la OCG acogió con mucho cariño la idea, pero en diciembre ya hemos cerrado un concierto con la Orquesta Nacional. Y existen posibilidades para hacerlo con algunas más porque a nivel internacional hay mucha demanda de este tipo de producto .

¿Qué papel tiene la Orquesta en el desarrollo del espectáculo?

Es una colaboradora indispensable, obviamente, y en ningún momento ejerce un papel bufonesco. Es decir, la Orquesta tocará como lo hace siempre; seria, haciendo muy buena música, en su línea. El único bufón en este caso soy yo.

No podemos olvidar que 'orquesta' es un término griego que se traduce como 'lugar para danzar'. Olvidamos el significado de las palabras. Es preciso que las orquestas 'bailen' más, aunque no en sentido estricto. Que a través de su expresión corporal transmitan el amor por la música que llevan dentro. Un concierto de música clásica puede ser bonito, puede ser divertido, y alegre y serio al mismo tiempo. Esa es la idea.

Apretada agenda

¿Cómo le está tratando 2017?

Pues no me puedo quejar, la verdad. He ofrecido mi primera conferencia hablando de Música y Empresa, y sus interrelaciones. Me gusta extrapolar la música y lo que significa a otros aspectos de la vida, porque se puede hacer. El pasado 17 de marzo estuve con Sole Giménez, quien fuera cantante de Presuntos Implicados, y la Orquesta de Extremadura, interpretando un programa que se llamó 'Tangos mano a mano' y que tuvo un gran éxito. A finales de marzo actué en el Teatro Campoamor de Oviedo haciendo 'Doña Francisquita' con José Bros. El mes de mayo lo empecé en Bilbao haciendo un 'L'Orfeo' bajo la dirección escénica de Calixto Bieito. También hemos llevado a México 'From Bach to Radiohead', que ya hicimos con la OCG aquí en Granada. No me puedo quejar.

Un proyecto, el de 'From Bach...', que le ha dado muchas satisfacciones.

La verdad es que es un fenómeno tan bonito... Más de 15 millones de visitas ha tenido el vídeo que colgó la Orquesta en Twitter y Facebook. El vídeo debió de hacer gracia y lo indexaron páginas de contenidos internacionales, y lo ha visto toda esa gente. Eso me ratifica en mi idea de que este sea un proyecto de largo recorrido, porque la buena música no tiene edad, ni DNI. Sólo emociona.