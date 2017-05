En Órbita, el festival de primavera

Profesor de día, editor de fanzines y organizador de conciertos y festivales en horario de tarde y noche, Karlos Díaz ha diseñado el festival En Órbita, una idea puesta en marcha aquí y que hoy sábado va a llenar de público nuevamente el recito ferial de Armilla. Un espacio que precisamente abrió para la música un concierto organizado por esta casa (con Dr. Feelgood, Enemigos, 091, Amparanoia...) y que luego albergó durante varias ediciones el mítico y fundacional (fue el primero de la actual fiebre festivalera) Esparrago Rock. Desde las 14h con Toulouse, hasta las 24h con Fangoria serán catorce los grupos que actúen en un concierto para todos los públicos.

En Órbita....¿progresa adecuadamente?

Notable le pondría yo. Está claro que siempre, por muchas ediciones que se hagan, habrá cosas que mejorar; pero es cierto que para ser una segunda edición hemos conseguido un cartel bastante aceptable y un espacio muy cómodo donde llevar a cabo una gran jornada de música, baile y diversión con amigos. Pensamos que en Granada hacía falta un evento de estas características para unas 5000-6000 personas y por eso desde el año pasado estamos empeñados en hacer algo bonito en la ciudad. Paso a paso...

- En su caso personal ha cambiado el Extratonauta por el En Órbita... ¿lo de '2001 Odisea del Espacio' le ha dejado sensibilizado...

(risas) Que va, la afición por todo lo relacionado con el espacio me viene de mucho más pequeñito: cada tarde, mi abuelo y yo paseábamos y él intentaba captar mi atención con historias de planetas, asteroides, cometas, estrellas, etc. ¡Y vamos que si lo hacía! Años después poder conjugarlo en diversas ocasiones con la música me parece un homenaje bastante entrañable. En el caso específico de En Órbita, todo se inicia gracias a dos jóvenes emprendedores de Granada: Antonio Martínez y Diego Aznar. Ellos son los que más mérito tienen en toda esta historia. Que haya jóvenes en la ciudad sin apenas apoyos pero con unas ganas tremendas de crear y crecer, frente a empresas anquilosadas que se lo llevan calentito, da que pensar. Ciertamente no es nuevo eso por estos lares, pero que la historia se repita una y otra y otra vez... cansa y mucho.

¿Siguen los pasos del Granada Sound?

(risas) Siempre que me hacen algún comentario sobre el Granada Sound no puedo evitar sonreír. La gente piensa que hay rivalidad cuando es todo lo contrario. Existe mucho respeto y lealtad por ambas partes y cada uno sabe cual es su espacio. A lo largo del año hablamos en muchísimas ocasiones, nos interesamos por como le va al otro, aconsejamos en ambos sentidos, e incluso nos ponemos de acuerdo a la hora de contratar artistas y de esa manera no pisarnos. No es tan difícil, es simplemente tener ganas de hacer bien las cosas. Además, ellos son una empresa-máquina de engranaje "casi perfecta" y nosotros estamos aún en fase de pruebas. En Órbita siempre estará agradecido a Granada Sound por el trato que recibimos por su parte en algunas situaciones delicadas.

¿Se va a convertir en el gran festival pop de primavera?

Nunca nos hemos parado a pensar en ello. Teníamos claro que había que crear el proyecto, un buen proyecto y posteriormente consolidarlo. En esa fase nos encontramos actualmente. Pensamos que el cartel de esta edición es mejor que el de la anterior, que la Feria de Muestras cumple con mucho mas requisitos a la hora de hacer el festival que la Plaza de Toros, vamos a contar con mas oferta de servicio y propuestas especiales... Si con ello conseguimos ser "la flor de mayo", bienvenido sea.

Y subrayan lo de aforo limitado ¿comodidad o que no quieren morir de éxito?

Cambiamos de recinto, dejamos la Plaza de Toros y nos fuimos a la Feria de Muestras, y ese fue el primer punto que tuvimos claro. Queremos que nuestro público esté cómodo en el espacio. Que puedan ir de un escenario a otro sin dificultad, visitar stand con tranquilidad, disfrutar de la excelente comida que los food truck presentarán... Por otra parte, y como ya comentaba anteriormente, nunca olvidaremos la presencia del Granada Sound en nuestra ciudad. Creo que está mas que claro que dos festivales del mismo estilo para 20.000 personas significaría hacer tambalear los muros, algo que no entra para nada en nuestros planes. Estamos encantadísimos con nuestro aforo y no necesitamos nada mas.

A diferencia de otros, ofrecen un programa transgeneracional...

Creemos que hoy día la mayor parte del público puede disfrutar de igual manera con la última sensación del momento que con artistas con bagaje totalmente consagrados. Lo ideal es conjugar juventud con veteranía y que en ambos exista la calidad. En Orbita 2017 va sobrado de eso. Y es que ese ha sido desde el inicio otro de nuestros empeños: crear un evento intergeneracional y casi para todas las edades. Además, tenemos la enorme suerte de contar en esta edición con Fangoria, en cuyo repertorio aparecen reflejadas algunas de las mejores canciones nacionales de los últimos 30-40 años. Emocionados estamos pensando en ese momento en que Alaska y Nacho Canut estén interpretando esos temas y haya público de 20, 30, 40 y 50 años cantando al unísono.

Llegarían incluso a programar artistas de los sesenta como el Sonorama (Raphael, Dúo Dinámico...), no sé, Ángeles, Brincos, Salvajes...

Es una posibilidad; en el Sonoroma ha funcionado muy bien, y no lo descartamos para los próximos años ya que sería justo porque de aquellos grupos salieron todos los demás.

Se ha destacado que es un festival pensado en enGranada y con mucha presencia granadina, un escenario entero y parte del otro...

Las bandas lo merecen. Creemos en nuestros artistas y queremos apoyarlos. Que exista un segundo escenario (Satélite) en el que todos los artistas sean de la ciudad nos hace pensar y sentir que hay vida en Granada. Si además contamos con uno de los mayores referentes nacionales como son Niños Mutantes en nuestro escenario principal, no podemos menos que sonreír y sonreír. A lo largo de estos meses estamos sintiendo que tanto el público como los medios os habéis percatado y estáis respaldando está apuesta un tanto arriesgada que hacemos pero que como amantes de nuestros artistas y nuestro compromiso con la cultura de Granada, debíamos llevarla a cabo.

Veamos: salvo ataque de zombies o invasión alienígena, ¿qué grupos no se puede perder uno?

Me pone usted en el compromiso de elegir (risas). Siento no poder decantarme de momento por alguno de ellos. Mejor propongo firmemente llegar a primera hora (14h) para no perderse a ninguno de los artistas del cartel. Nuestro esfuerzo ha sido grande por contar con muchas bandas que ofrecen intensos espectáculos en directo y queremos que el público lo disfrute.

Y dígame algunos otros que esté años se leen con lupa y el año que viene saldrán en mayúsculas...

- En el En Órbita hemos querido darle a todas las bandas la misma importancia, por ello aparecen todas en el cartel al mismo tamaño. (risas) Aún así, entiendo perfectamente a lo que se refiere y toca mojarse ya: en ese caso nombraré a Apartamentos Acapulco, Mordisco y Harakiri Beach. Me parecen tres propuestas que tienen muchas estrellas para que sus nombres suban y suban y suban... Adelante!

El que lea estas palabras y quiera ir ¿está a tiempo?

- Llegados a este punto, que deje de leer, acceda a nuestra web o vaya a los puntos de venta físicos, pero rápido.

MADE IN AQUÍ

Niños Mutantes

Empiezan a ser para este festival como los Izal para el Granada Sound, el grupo residente del festi. Y además se han reservado la fecha para estrenar '10' su décimo e iracundo disco. Será también el primer concierto aquí con el refuerzo de Alonso de los estupendos Napoleón Solo.

Toulouse

Con el año llegaba 'Montemarte', el nuevo disco, el segundo largo de Toulouse, banda trabajadora como pocas y que gusta de tocar por encima de otras consideraciones. Han repetido con el mismo productor de ' Hasta Que el Mundo Deje de Girar', Iván Moreno, y grabado en el Valle de Lecrín y en el Refugio Antiaéreo de Granada. Y este año se van a inflar ya que empiezan a aparecer en los programas de todos los festivales del ramo.

Apartamentos Acapulco

Llevando el nombre de la urbanización de Torrenueva que fue un emblema en el desarrollo vacacional de la costa granadina, el núcleo fundador lo compusieron Angelina e Ismael, alrededor de los que el grupo creció hasta el quinteto. Tras ser ganadores del premio a la mejor banda emergente en Radio 3, han dejado de ser grupo 'revelación' para ser grupo 'realidad' tras lanzar 'Nuevo testamento', su primer largo, bajo la tutela planetaria en disco y en directo.

Harakiri Beach H.Beach

es una banda de new wave e indie pop electrónico formada en 2011 en la Costa Tropical Granadina que nació como proyecto en paralelo a la ya extinta banda Sasi & The Cachemirs a partir de Javi Paganelli e Israel Moreno. Doblemente finalistas en el programa Emergentes del Planta Baja, en la actualidad mueven su primer título 'Cazador de medusas', registrado en los estudios Gismo 7 por el prestigioso Paul Grau.

Mordisco

El dúo de productores y djs Mordisco (Hugo Carretero y Ángel Lupiáñez) va camino de ser uno de los nombres de la escena electrónica española con más proyección internacional. Sus llenos completos en el Planta en el Mordisco club y Mordiscothèque, (y el Ritmo Festival) avalan que si haya alguien capaz de mezclar agua y aceite y que suene de maravilla son ellos.

Koel

Nació en 2012 en medio de una sensación de largo recorrido para esta banda granadina, llamada a incrustarse en las grandes ligas del pop mayoritario de nuestro país. 'Superforma' los catapultó para arriba pero ya está apunto de caducar su efecto (bidireccional, claro) así que en breve probablemente haya noticias de la banda. No se pierdan su miniset con las Cosmotrío.

Rey Chico

Se dieron a conocer con el EP 'Sin piel' , y hace nada llegó 'para el mundo' su segundo mini, a la par de ganar el concurso para grupos del Granada Sound. Aseguran estar influenciados por nombres como Mutantes, Vetusta Morla, 091, Lori Meyers, como por Radiohead, Pixies, entre otras. Aseguran tener un ADN completamente granadino y en esta tarde con más pop que rock ellos puntúan alto en la segunda parte.

Satélite Virginia

En 2012 nació SV en La Chana a partir de Alex Pereira, José Luis Hidalgo y Jorge González, aumentando a cuarteto con la llegada de Jesús Arco. En el invierno pasado considerando un buen momento para grabar, se metieron al estudio en Sonobalance (Pinos Puente, Granada) y Estudios Curva Polar con Marcos Múñiz para preparar 'Armonías de las esferas' en el que han contado con la colaboración de Antonio Arias, un disco que “aspira a demostrar que realmente el universo se rige por proporciones numéricas que ellos traducen en acordes y una contundente batería” según dijo la crítica.

HORARIOS

Escenario Óptica Visual

Toulouse 14,10h

Viva Suecia 14,55

Amatria: 15,50

Varry Brava: 16,45

Quique González: 17,50

Miss Caffeina: 19,10h

Niños Mutantes: 20,30

Love & Lesbian: 22,00h

Fangoria: 23,45

Escenario Satélite

Satélite Virginia: 17,30

Rey Chico: 18,25

Harakiri Beach: 19,40h

Koel: 21h

AAcapulco: 22,10

Mordisco: 23,10