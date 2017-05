Pájaro, segunda oportunidad

Andrés Herrera, alias 'Pájaro', músico sevillano con ya muchos tiros pegados desde aquellos añorados Brigada Ligera, representantes del mejor pop rock sevillano, ha dejado de ser un revólver de alquiler ('Pata Negra', Kiko Veneno, Sacramento junto al totémico Silvio.) para bautizar con su sobrenombre a su grupo. Eso sí, mantiene su plaza en las últimas formaciones de Triana.

Pájaro sorprendió por el paisaje sonoro de su debut, 'Santa Leone', en el que mostraba una mezcla de sonidos de raigambre bohemia, mediterránea y por encima de todo rockera. Hace unos meses se conocía el siguiente capítulo: 'He matado al ángel'. Una coherente continuación dirigida por Paco Prieto y Raúl Fernández, montada con sus habituales: Roque Torralva, Pepe Frías y Kini Triana y con lumbreras invitadas como las de Guadalupe Plata, All La Glory, Julián Maeso, El Twanguero o Los Saxos del Averno. Precisamente estos últimos completan su estreno oficial aquí (el segundo, en el Planta, mañana a las 22 horas, y no se lo pierdan esta vez, señores) de este ángel caído. Los Saxos del Averno nacieron como un tórrido cuarteto de saxofones que acompañaba al grupo de rock Ginferno (y a The Limboos, Pájaro, Vinila y Julián Maeso...), y ahora se han establecido como grupo independiente tras la publicación de 'Roasted Sinner'.