Esperanza Garrido, la granadina de 'La Voz Kids': «Si cantas flamenco, eres capaz de cantar cualquier cosa»

Esta noche de viernes que ningún granadino salga a la calle, que se prepare una buena cena, se siente en su poltrona de estar cómodo y encienda el televisor, porque esta noche, en Telecinco, se disputa la final de La Voz Kids. Esta noche, señores y señoras, gane no gane, apadrinada por David Bisbal, nacerá una estrella otureña de doce años para la canción y para el flamenco de esta ciudad; esta misma noche nacerá una Esperanza, con todo un mundo por delante, para demostrar una vez más que Granada es una tierra de talento.

¿Cómo lleva la fama?

La verdad es que la fama es muy rara porque la gente te para por la calle para hacerte fotos, para preguntarte. La verdad que me gusta.

¿Entonces la gente la reconoce por la calle?

Claro que sí.

¿Por qué se inclinó a tomar como padrino a David Bisbal, en vez de Rosario o Antonio Orozco?

Porque, para mí Bisbal, escoge a la gente que más calidad de voz tiene y es el que está mejor preparado para dar clase.

¿Qué tiene Esperanza Garrido de flamenca?

La voz.

¿Le gustaría dedicarse al cante jondo?

Bueno, prefiero una música más ligera, como la de India Martínez. Canto flamenco para estar más preparada. Además, si cantas flamenco eres capaz de cantar cualquier cosa.

¿Qué opina de su tía, Eva Yerbabuena?

Eva es una artista de los pies a la cabeza. Muy trabajadora. Se pasa todo el día ensayando, por eso tiene esas recompensas.

Qué ha aprendido de ella?

La constancia.

¿Llegó en algún momento a pensar que llegaría a la final de La Voz?

Por una parte lo pensaba, pero por otra no. Conforme pasaban los programas me decía: ¿de verdad que los estoy pasando? Es una cosa superbonita y, aunque no ganase, estoy contenta, porque es una experiencia maravillosa.

¿Qué puede decir de sus compañeros de programa?

Son los mejores. Aparte de pasártelo bien con ellos, conoces a muchísima gente con la misma ilusión que tú. Todos son muy simpáticos.

¿Piensa que Granada es una tierra de artistas?

Sí, de aquí ha salido Rosa, Enrique Morente, que es uno de los mejores, Miguel Ríos.

Triunfe o no, ¿tiene proyectos después de La Voz?

Sí, seguir trabajando y preparándome para lo que venga en un futuro.

Se ha planteado grabar un disco?

No, pero pienso que sería estupendo. Aunque creo que todavía no estoy suficientemente preparada