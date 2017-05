Placebo protagonizan el primer concierto internacional de altos vuelos en Granada

Placebo llega esta noche al Palacio de los Deportes de Granada a las 22:00 horas, una banda que nació en una década que también dio a luz al 'britpop', en un principio cuentan que su punto de agresividad fue como reacción visceral al preciosismo pop de grupos como O.C. Scene, Oasis o Blur, siendo asimilados casi más al grunge estadounidense, hasta el punto que se escribió de ellos que eran “la versión glam' de Nirvana” y en su momento fueron elogiados (y contratados como 'invitados') por U2 y David Bowie. Con cifras millonarias de venta de discos (cuando esas cosas pasaban) debutaron con el homónimo 'Placebo' (1996), al que seguirían seis más: 'Without You I'm Nothing (1998), 'Black Market Music' (2000), 'Sleeping with Ghosts' (2003), 'Meds' (2006), 'Battle for the Sun' (2009) y 'Loud Like Love' (2013), con un epílogo en el 'MTV umplugged'. En los últimos quinquenios el grupo ha cambiado mordiente por fiabilidad y nervio por sofisticación, asemejándose a una suerte de eclécticos Suede en versión Muse.

“Podríamos decir que hay canciones que juré nunca volvería a tocar"

Los británicos (aunque en realidad su cantante es belga y su socio fundador sueco) llegan al Palacio de Deportes dentro de la segunda parte de su gira de cumpleaños '20 Years Of Placebo’ (la primera fase les llevó por Europa y América del norte) que está teniendo una notable aceptación ya que han tenido que ampliar los aforos en casos como los de Madrid y Barcelona por la demanda. Y es que en esta gira que recuerda su disco fundacional, el dúo/grupo cede y se dedica a 'complacer las peticiones' de tocar un repertorio de clásicos que hacía tiempo no interpretaban: “Podríamos decir que hay canciones que juré nunca volvería a tocar. Creo que ha llegado el momento de ofrecer a nuestros fans canciones que siempre han querido escuchar. Han sido siempre muy pacientes con nosotros y no sólo queremos ceñirnos a tocar nuestros éxitos, sino también a temas que llevábamos años sin tocar. El tour 20 Aniversario creo que es el momento perfecto para hacerlo. Esa es nuestra intención. Este tour es para esos fans, para darles la oportunidad de revivir mucho material de nuestros inicios que llevamos años sin tocar y puede que no volvamos a hacerlo” comentaba a los medios Brian Molko en la presentación de esta gira. Además la banda celebra su 20 aniversario con la publicación de un álbum retrospectivo titulado ‘A Place For Us To Dream’.

Iconos y referente musical de una época, Placebo se mantiene vivo gracias al carisma de Brian Molko, su peculiar y glamouroso cantante, y Stefan Olsdal bajista y casi el hombre orquesta del grupo. Precisamente Olsdal hará doblete esta noche puesto que se autoteloneará junto a la marca de Miguel Mora: Digital 21. Digital 21 + Stefan Olsdal.

Es la unión de dos músicos que comparten por igual su pasión por la electrónica, el rock y la música clásica. La relación entre ellos no es nueva ya que Mora remezcló canciones de Hotel Persona, el anterior proyecto paralelo de Olsdal, y ahora se presentan con un inusual backline de sintetizadores, ordenadores y un cuarteto de cuerda.