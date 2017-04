«La música es sudor, comunicación y emoción»

Celtas Cortos son el grupo de cabecera del cartel de 'Viva la vega'. Actúan esta noche a partir de las 20 horas con El Langui y Sed de Camello en la explanada del Palacio de Congresos.

Treinta años, celtas...más bien 'king size'...

(Risas) En realidad vamos para 31, y yo dos más porque empezamos en el instituto en 1984 con un profesor violinista francés.

En los 90 despacharon varios millones de discos... De haber empezado en 2015, por ejemplo, ¿habrían salido de tocar en los bares?

Evidentemente hubiéramos tenido que quitar tres o cuatro ceros (risas) aunque nosotros empezamos en los bares efectivamente (risas). En este mundo de la música sólo hay ya dos circuitos, una el básico de los bares y otro el estelar de los estadios; en Francia hay mucha zona intermedia que es donde estamos todos... Aquí o te va muy bien o te va mal, y sin embargo esa zona central debiera ser la norma.

Pero no se me quejarán, que salen a mas de cincuenta conciertos al año...

No, no, no nos quejamos, todo lo contrario, es un privilegio y un sueño hecho realidad, vivir de nuestra música, es la lotería que nos ha tocado.

Es difícil pensar en Queen sin Mercury ¿y en Celtas Cortos sin la capacidad emocional de Cifuentes?

Pero eso ya se dio, en el 2002 Jesús decidió dejar la formación para hacer sus movidas, y nosotros seguimos con otro cantante, de hecho incluso grabamos. Pensamos que Celtas Cortos era un estilo, una forma de hacer una instrumentación... y estuvimos tres años y dimos 150 conciertos; en directo funcionaba, pero mediáticamente la cosa decayó. En el vigésimo aniversario nos juntamos para el disco 'Veinte soplando versos', y a raíz de aquello salió '40 de abril', y aquí estamos. Y no sólo es su voz, es su forma de componer, su letras...

Ahí voy, ¡son una piña, llevan treinta años con el mismo mánager, décadas con el mismo equipo...

El equipo humano que trabaja con nosotros es fijo desde hace una docena de años. Somos amigos, nos conocemos y solucionamos todos los problemas mirándonos a los ojos, para Celtas Cortos esto es muy importante.

Tres discos en directo llevan. ¿La arena es vital para CC?

Uno cada 10 años no está mal. El año pasado no pudimos dejar pasar esa maravillosa ocasión de grabar con una orquesta sinfónica, que es lo más grande que nos ha pasado...

Siempre han sido un grupo comprometido: 'Tranquilo, majete...'.

Sin duda, la apatía generalizada inunda la sociedad, no se ha curado. Creo que a partir del 15M se han empezado a mover algunas cosas y luchando contra la decepción de quien ha visto mucho ya, creo que hay opciones que vienen de la calle.

Vienen precisamente a un festival 'verde'...

Nos motiva que así sea, sin duda; desde el momento que nos contaron este proyecto nos animamos. A nosotros nos llueven todo tipo de propuestas benéficas y solidarias, y seleccionamos mucho por el tipo de tema de que se trate y las garantías de legalidad de su organización, y en este caso se daban todos los ingredientes.