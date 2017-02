El Ensemble Trapeze ofrece hoy 'Una hora de cámara'

Continúa el ciclo 'Una hora de cámara', protagonizado por conjuntos de cámara vinculados a la OCG, y que se integra dentro de la programación de la Orquesta. Los protagonistas del concierto de este domingo son el Ensemble Trapeze, integrado por Eduardo Martínez, oboe; José Luis Estellés, clarinete; Marc Paquin, violín; Donald Lyons, viola, y Günter Vogl, contrabajo.

Quizá no sea muy conocida la trayectoria de algunos de estos músicos para el gran público, fuera del hecho de su pertenencia a la Orquesta. Eduardo Martínez, por ejemplo, además de ejercer su labor en el 'tutti' de la formación y participar en grupos de cámara, ha sido solista con formaciones como el Klangforum Wien, la Orquesta Nacional de Colombia y la Orquesta Sinfónica Nacional de Perú. José Luis Estellés, por su parte, lleva en la orquesta desde 1991, y paralelamente a su estancia en la ciudad ha desarrollado una interesante carrera internacional como clarinetista, profesor y director de orquesta. En ocasiones, por desgracia, no valoramos suficientemente lo que tenemos cerca, pero mañana, quienes acudan al Centro Falla, tendrán de admirar el buen hacer de estos músicos en un programa que abre la obra de Isang Yun 'Together para violín y contrabajo', compuesta por el autor en homenaje al libretista, editor y amigo del compositor, Harald Kunz. Yun utiliza todos los recursos de la cuerda para ofrecer una pieza que en apenas diez minutos introduce al oyente en el objeto del concierto.

A renglón seguido, de Andrea Clearfield, se interpretará 'Tres temas sobre poemas de Pablo Neruda, para oboe y contrabajo'. Compuestas en 1998, parecen servir como fondo musical a la recitación de algunos de los poemas de amor del autor chileno. Y para finalizar, la obra que da nombre al Ensemble, el quinteto 'Trapeze' de Serge Prokofiev, concebido para un ballet de Boris Romanov, olvidado y recientemente reconstruido.