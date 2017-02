'El Patriarca' retorna a los escenarios 40 años después de Los Ángeles

José Agustín Rodríguez Ampudia, en su versión de 'El Patriarca', vuelve a los conciertos. Tras el dramático fin de Los Ángeles, mítica banda de los años setenta, y algunos proyectos menores posteriores, regresa a los escenarios cuarenta años después y completamente solo, con su nombre y a un entorno nuevo para él, pero avalado, eso sí, por la veteranía y el conocimiento.

Al margen de que haya estado directamente implicado en la historia del pop de la ciudad, con varias entradas, alguna aún activa, Agustín también lo ha sido por pasiva. Hay que recordar que el proyecto más antiguo de espacio estable de conciertos en Granada, el Carparock, fue suyo; y que sus locales, fuesen Distrito 10, Banitti o Séneca, entre otros, en Granada, o San Carlos en Jaén fueron centros neurálgicos de la música en directo para varias generaciones, antes de que se inventara el término 'sala de conciertos'. Y esto es Historia.

Agustín se aleja ahora de las floridas melodías felices de Los Ángeles para reflexionar sobre lo vivido y contemplado. Con la ayuda de algunos buenos amigos ha puesto música a unos textos nacidos con intención de poemas, por no decir confesiones, 'Poemas ocultos'. Frases que canta, recita o interpreta por no decir que vive.o muere. Agustín recuerda a los amigos que se fueron ('Amigo', por ejemplo, está dedicada al fallecido Jesús Arias, la pensó despidiéndose de él). Otras parten de experiencias personales ('Jodiendo a los demás', 'Recuerdos'...). Hay homenajes ('Hermano Federico') y enrabietadas patadas al destino de un hombre de setenta años al que no le gusta lo que ve, y se ofrece a ser portavoz de los que no la tienen ('Yo canto con tu voz').

'Poemas ocultos' se presentará este viernes en el Teatro Isabel La Católica a las 21.30h, en colaboración en directo con el músico Quini Almendros. Como artista invitado actuará Juan Morante.

Para los que le han conocido con su traje yeyé, su Fender Telecaster blanca y sus coros felices, El Patriarca va suponer un disparo de realismo crudo en la mitad del vientre. Sin silenciador. La música ambienta textos duros, intensos, con la jondura del cantaor flamenco y la gravedad del martinete: dolor y ritmo al viento y casi nada más, con una voz que pude llegar a estremecer. Es la voz de la experiencia. Es El Patriarca.