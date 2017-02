«Mis grandes referentes son Lapido y Quique González»

'Tormentas y acordes' es el segundo disco del granadino Javier Tejero, músico polivalente -profesor, director de orquesta, trompetista... y rocker- que hasta ha hecho giras por China. Las fotos no engañan, y en su pose de la portada está sugerido todo su mundo de rock de autor. Hace doblete con conciertos de sus dos caras 'A', en acústico este sábado en La Tertulia (20.00 horas) y en eléctrico el próximo día 11 (sábado) en el Sefri de Íllora (21.00 h).

¿Quién es Javier Tejero para quien no le conozca?

Javi Tejero es un músico granadino con muchas facetas, que lleva toda su vida estudiando, tocando y cantando.

Ha tardado cinco años desde 'Pequeña complejidad', ¿muy atareado?

Sí, la verdad es que ha llovido desde entonces. Pienso que para sacar un disco tienen que darse muchas circunstancias, y precisamente ahora ha sido el momento. Además es cierto que en esos años he tenido muchos proyectos variados e interesantes... pero ya había muchas ganas de disco nuevo.

Es de formación clásica. ¿Es útil para el rock and roll o puntúa la espontaneidad por encima de la preparación?

Un mundo y otro tienen más elementos en común de los que se podrían suponer... No obstante sí que cambia un poco, según cada uno, la manera de acometer cada estilo. Pero aunque el rock necesite espontaneidad también debe haber mucha preparación, cualquier música bien hecha requiere trabajo duro. Me siento afortunado de tener recursos para ambas situaciones, porque la experiencia es el doble de enriquecedora, y además te abre mucho la mente.

Le ha quedado una portada muy Sprinsgteen...

Quería una portada con fuerza, donde además se me reconociera a mí y a la ciudad de Granada. La verdad es que no puedo estar más satisfecho con el trabajo de Jesús Ruiz, fotógrafo con el que suelo trabajar, y Modesto Pérez, el diseñador.

Se autonombra 'cantautor'... pero bien eléctrico ¿no?

Soy cantautor por definición, interpreto mis propias canciones. Pero claro, esto de las etiquetas musicales es un poco lío y uno tiene que anunciarse de alguna manera. No creo que 'cantautor' sea un género musical en sí, de hecho me codeo con muchos cantautores bien distintos musicalmente. En mi caso está claro que me tira mucho el rock, pero también me gusta cantar de forma íntima de vez en cuando.

¿Mejor Lapido que Quique González o viceversa?

¡Esta pregunta es de las difíciles! Son dos de mis grandes referentes desde hace mucho tiempo. Para mí los dos son los mejores haciendo canciones a nivel nacional... Imposible decantarme por uno de ellos porque me aportan cosas distintas.

Desde luego no le faltan amigos... las Cosmo, Quini, Mario...

Es una gran suerte, así es. En este disco ha habido muchas colaboraciones, pero lo importante es que además de dar un toque de calidad musical, en todos los casos son personas a las que tengo mucho afecto. Que estén en mi disco para mí es muy emocionante.

Lo sorprendente es que... ¡Es trompetista y director de banda y orquesta!

Sí, mis orígenes musicales se encuentran en una banda de música. De hecho me parece una forma excelente de iniciarse en la música, porque te relacionas con un montón de gente. Desde hace unos años me he interesado mucho por la dirección musical, me gusta y he hecho bastantes cursos. Actualmente dirijo la banda y la orquesta de la Escuela de Música y Danza de Ogíjares, donde trabajo de profesor. Y la trompeta es el instrumento que me acompaña desde mi más tierna infancia y lo que estudié en el conservatorio, por eso hace su aparición en algunas de canciones.

Sorprende su cierre de disco tan flamenco, ¿y eso?

El flamenco se ha escuchado en mi casa desde siempre, en la radio o en la voz de mi madre... y al final acaba calándote. Yo pienso que no tengo mucha gracia para el flamenco, pero me fascina, y con esa canción quería reflejar toda la música que se me inculcó directa e indirectamente. Es una canción pegada a la tierra, a las raíces. Y tenía claro que mi hermano Miguel Ángel, que es un excelente cantaor, tenía que grabarla conmigo. Es uno de los momentos de más sentimiento del disco.