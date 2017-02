"Si quieres ser real debes aprender a ignorar a todos los demás"

The Wave Pictures es una banda enfrentada a su siglo y enamorada de la música, no con todo lo que conlleva pero sí con su pura esencia. Aman escribirla. Aman hacerla. Aman grabarla. Aman defenderla sobre un escenario. Regresan a Granada cuatro años después -actuaron en 2009, 2012 y 2013- en su noveno día de concierto consecutivo desde el 25 de enero en Bilbao y, sin descanso, hasta el 6 de febrero en Barcelona. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en la geografía española una original mezcla de rock, pop y blues que sólo se entiende por su nombre artístico.

Presentan 'Bamboo Dinner in the Rain' (2016), en el Teatro CajaGranada este jueves desde las 21.30 horas, con los locales de El Hombre Garabato abriendo la noche. La cita forma parte del ciclo 'Emergen&cias' y tiene sus entradas disponibles a partir de 16.50 euros en Internet o 18 en taquilla. Su voz y líder, David Tattersall, expresa a IDEAL su emoción por volver a Granada y a España: «El público español acoge nuestra música antes que ningún otro. Tuvimos multitudes felices y entusiasmadas en España varios años antes que en Gran Bretaña, donde el público siempre ha recelado de nosotros. Tocamos nuestra mejor música aquí».

Blues con sonido TWP

De su nuevo trabajo, acompañado en 2017 por el exclusivo 10'' 'Canvey Island Baby', se dice que pretende ser un disco de blues alejado de un grupo de blues. «Queríamos hacer un álbum de blues que sonara como The Wave Pictures, sin copiar ningún otro trabajo anterior, vivo como nosotros tocando en directo», explica David. El músico batalla contra las etiquetas al referir que «un mundo ideal iría más allá de las palabras: yo dibujo imágenes muy potentes y misteriosas que intento capturar en canciones lo mejor que puedo». Tattersall, filosófico, se aleja también de la imagen personal que transmite al asegurar que no es «una persona espiritual; encuentro magia en lo mundano y me gusta el día a día, en el que también hay misterio».

«Pongo la radio y escucho robots tristes cantándose el uno al otro, no personas», dice Tattersall

The Wave Pictures, como prolongación del discurso de su líder, es un ente anárquico. Para su último trabajo han consagrado una importancia vital a las partes instrumentales. «Han logrado que el álbum sea muy personal, especialmente 'Meeting Simon At The Airport'. Fue lo que más le gustó a mi padre cuando lo escuchó», reconoce. «Siempre es un poco vergonzoso hablar de las canciones que has escrito. Yo soy incapaz de parar. Hago canciones continuamente, sin que eso signifique que sean buenas o malas, ni que gusten o no a la gente. Sólo significa que me gusta escribir canciones. Me siento feliz cuando hago una nueva», se sincera con sencillez.

La originalidad es una meta que se persigue esquivando obstáculos. No pocos. «No es difícil ser real, pero todo el mundo intenta frenarte. Si quieres ser real debes aprender a ignorar a todos los demás, lo cual es muy difícil. Si lo consigues, se hace fácil», describe. Habla de la unidad que Franic y Jonny aportan al equipo. «Nos concentramos e ignoramos voces externas, yo no podría lograrlo sin ellos. Nunca hemos tenido un mánager ni nada parecido. Si dependiera de mí mismo, empezaría a escucharlas», admite. Y recrimina: «Hemos conocido muchas bandas que sólo querían ser ricas y famosas y que cambiaron su música y su vestimenta. Yo quiero que The Wave Pictures sea la banda que habría amado con quince años».

Música humana

David Tattersall no tiene ni ordenador ni smartphone y tampoco bucea en Internet. No apoya la influencia de las nuevas tecnologías en la música. «Ha traído el estrés al mundo. La gente olvida que lo humano es todo lo que cuenta en la música. Puedes utilizarlas para grabarlo, pero a menudo ocurre que lo arrebata. Pongo la radio y escucho robots tristes cantándose el uno al otro, no personas. Vivimos en un mundo de ciencia ficción y pienso que los robots nos matarán un día, antes incluso de que destruyamos el medio ambiente», expone. «La tecnología puede ser maravillosa si funciona 'para' la gente, pero ocurre que es ella quien le dicta cómo debe comportarse; funciona 'contra' la gente. Es preocupante desde el arte».

Tiene The Wave Pictures, vía David, influencia granadina por lorquiana. «Me encantó 'Poeta en Nueva York'. La manera en que miraba su mundo. Me habló y me inspiró a escribir letras», precisa. Valorados por su show en directo, reivindican esa faceta como la más importante del grupo. «Las bandas replican sus grabaciones de estudio. El directo debe ser vivo y espontáneo; si no, no es música en directo», sentencia. Mantienen ideas clarísimas en un mundo particular y alternativo. Granada volverá a agitarse con ellos.