Jaime Párrizas, bateria solista

El renovado ciclo Lemon Jazz, que organiza desde hace unos meses el Lemon Rock, llega al final de febrero con la actuación del baterista Jaime Párrizas (martes 24) y su grupo, algo inusual, ya que los percusionistas parecen condenados y resignados a estar en penumbra al fondo del escenario y no a titular formaciones. Hay excepciones, desde Art Blakey en el jazz, Budy Miles en el soul o Dave Lombardo en el rock, pero son las menos. Párrizas ha estado en el motor de infinidad de proyectos, «soy un baterista freelance», asegura, y la lista es larga: Potatohead, Atarfe BB, Oluar, Bossanossa, Edad de Bronce, Rosa... Ha tocado con compañías de danza, de títeres, o participado y compuesto bandas sonoras durante los últimos años, incluso hemos comprobado que tiene piernas cuando le hemos visto bailando swing, una de sus aficiones cuando deja las baquetas.

«Llevo muchos años preparando piezas con el piano y siempre he tenido la idea de hacer algo con los temas que más me han gustado», asegurando divertido que no por ser temas de un baterista asemejan tracas de tambores, «no tienen por qué haber mas solos (risas) a menos que el músico sea muy egocéntrico; es más, suele ser al revés, hay menos ritmo y más melodía, a lo mejor es que estamos agotados de nosotros mismos (risas)».

El batería Jaime Párrizas ha dado un par de pasos al frente, figurados porque como el propio artista reconoce, «yo me sigo poniendo en el mismo sitio, detrás» pero sí titula a un quinteto entero (Eduardo Armiño al bajo, Andrew Linch al saxofón, Raquel Cobo en la voz y Aure Ortega) aunque en conciertos especiales de aforo limitado actúa en trío: Jesús Hernández en el piano y Manuel Báez al bajo.

Será un concierto con perfume brasileño, donde el eje de los temas gire en torno a creadores del país sudamericano. «Chico Buarque, piezas mías y de Jesús y algunas del quinteto, con la firma de Chick Corea, Sting, Pat Metheny o Abbey Lincoln», asegura el artista. Los granadinos podrán disfrutarlo hoy martes en el patio del Lemon Rock a partir de las 21 horas.