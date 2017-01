091, un grupo de exposición

Hace ahora un año, recién 'descorchada' la resurrección temporal de 091 en el festival logroñés Actual, a Carmen Robles y Carmen Novi, dos mujeres ya de largo recorrido en el mundillo musical de la ciudad, se les ocurrió hacer una exposición sobre las peripecias menos conocidas de un grupo que volvía a la vida por aquellos día en medio de una gran expectación. El origen fue la muestra gigante sobre David Bowie que por aquellos días se anunciaba en el Victoria and Albert Museum londinense. El día 9 se inaugurará en la sala Zaida de la Fundación Caja Rural la dedicada al grupo granadino, que estará abierta hasta el 4 de marzo bajo la denominación: '091, cara B'.

La exposición ha contado con la aprobación y la colaboración de los miembros del grupo, que han aportado con entusiasmo parte del contenido, casi un millar de objetos entre material gráfico, memorabilia surtida: documentos personales, instrumentos, vestuario... junto a cartelería, discografía oficial (o no) así como demos y maquetas originales. El objetivo de partida es mostrar la vida 'no oficial' del grupo, poner al alcance de la vista lo que se esconde (y quién se esconde también) tras la tramoya del rock and roll, que habitualmente es más normalizado y menos glamouroso que la zona pública iluminada. Para conseguir ese objetivo de sorprender se ha desechado el cuidadoso marketing de los lanzamientos y diseños oficiales, buscando las responsables preferentemente el perfil más humano y a ras de suelo del grupo, «el de un grupo de chavales llenos de ilusión comiendo un bocadillo en una bar de carretera o durmiendo en el suelo de una estación de tren esperando un transbordo» (las dos fotos existen) decían mientras buscaban el material entre coleccionistas, fans o familia. Así atienden a las bandas afluentes (Aldar, Feedback, TNT, Guardia, Lucky Luke, Discretos, Helio, Los Ruidos) a las consecuentes, así como al equipo de trabajo que ha dado forma a la leyenda de los 091. De alguna manera nombres como los de Javier García Lapido, Alfonso Fonfi Conejo o Jesús Arias sobrevuelan necesariamente esta muestra y sin duda estarán obligatoriamente entre las dedicatorias. .

La música de la ciudad ha estado 'colgada' ya en anteriores ocasiones, aunque no tantas veces como sugiere la activa banda sonora de la ciudad, baste recordar la que se hizo hace años sobre el Festival de Zaidín, o la que actualmente se puede ver con el archivo remoto del fotógrafo Javier Martín. Por otro lado, esta exposición se añade a la relación de homenajes que el grupo 091 está recibiendo tras volver a la 'tumba' a finales del año pasado: la calle que les han dedicado en Vélez de Benaudalla, el premio que han recibido hace unos días en Torvizcón, la invitación a su cantante a ser 'cataor' oficial ('cataor', no 'cantaor') de la feria del Vino de Alhama, la medalla de la ciudad y la 'púa de plata' del los próximos premios Ciudad del rock. Y eso, por ahora...