Almuñécar rescata el ceremonial de la misa flamenca

Este domingo, a las 20 horas, se celebrará una misa flamenca en la Iglesia de La Encarnación de Almuñécar a cargo del cantaor de la zona Antonio Gómez 'el Turri', respaldado por el también cantaor Sergio Gómez 'el Colorao' y por José Enrique Morente, como artista invitado. Acompañarán a la guitarra Rubén Campos y Ricardo de la Juana; al contrabajo Joan Massana; y Benjamín Santiago 'el Moreno' a la percusión. Contarán igualmente con el Coro Ciudad de Almuñécar, dirigido por Pablo Guerrero, que aportará su perspectiva lírica en el Introito o en la Salve final.

Esta ceremonia, avalada por la Concejalía de Cultura y Educación de Almuñécar, viene a rescatar una puntual tradición, aunque no por ello menos reconocida en el mundo del flamenco. Desde el Concilio Vaticano II, en 1963, la Iglesia comenzó a promover la música tradicional de los pueblos, tanto en las escuelas como en las acciones sagradas, en las que el flamenco entra de lleno. Como consecuencia de ese impulso, comienzan a grabarse los primeros discos de misas flamencas. La primera fue la de Fernández Latorre y Torregrosa, en 1966, que contó con la participación de Rafael Romero 'el Gallina', Pericón de Cádiz, Chocolate, Pepe 'el Culata' y Los Serranos al cante; Víctor Monje 'Serranito' y Ramón de Algeciras al toque y con las corales Maitea y Easo.

En 1975, Fosforito graba su misa flamenca; en 1991 lo hace Paco Peña; y, el mismo año, Enrique Morente ; Alfredo Arrebola, en 2005; Curro Piñana, en 2007; y Tito Losada, recientemente, llamada 'Los gitanos cantan a dios', en 2015. Antonio Gómez 'el Turri' se fija en la primera de estas misas y en la de Morente, dándole una visión íntima y actualizada, para componer su ceremonial. Aparte, algunas de las piezas son de creación propia, basándose en textos de Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o Lope de Vega.

La misa flamenca conjuga solemnidad religiosa y el fervor del cante flamenco

La misa flamenca conjuga la solemnidad religiosa y el fervor flamenco con una mirada intercultural e interreligiosa. Recreando, de este modo, una atmósfera atractiva para todos los amantes del arte, sean creyentes o no, al tiempo que se configura un espectáculo especialmente espiritual. Es necesario, por otra parte, no confundir la misa flamenca con la misa rociera, en la que para el santo, el aleluya o la comunión se recurre a letras compuestas en tiempo de rumbas, sevillanas y fandangos. La misa flamenca, en concreto la que podremos atender este domingo, se compone de cañas, tangos, soleares o seguiriyas, donde un individuo se enfrenta al cante, y no requiere, como en el caso de las rocieras, ser interpretadas por un coro.